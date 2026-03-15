中東衝突持續 菲律賓撤僑人數破千

菲律賓官員宣布，政府包機今天自中東地區載回300多名海外菲勞（OFW）與僑民，使得美國、以色列與伊朗爆發衝突以來，自中東撤回的菲律賓人總數超過1000人。

菲律賓移工部（DMW）在馬尼拉國際機場召開記者會表示，計343名菲律賓勞工搭乘菲律賓航空包機，從沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）啟程，今晨飛抵馬尼拉。

這批返國菲人包括328名海外菲勞及眷屬，包括兒童在內，包機費用來自政府「緊急撤僑基金」（Emergency Repatriation Fund）。

移工部部長卡達克（Hans Cacdac）在記者會上說明，這批返國菲人分別來自沙烏地阿拉伯的柯巴市（Al-Khobar）、達曼（Dammam）、利雅德，以及巴林（Bahrain）等地，他們先經陸路前往撤離地點，再搭機返菲。

這是自美國、以色與與伊朗開戰以來，菲律賓政府第2班撤僑包機。第1班昨天返回馬尼拉，載回442人。

菲律賓政府主要透過3種方式撤僑：全額支付商業航班機位、協助陸路跨境撤離，以及安排包機接回。

另一方面，菲律賓海外勞工福利署（OWWA）署長考南（Patricia Caunan）表示，隨著最新一批人員返國，政府近日協助撤離的菲人總數已超過1000。

她補充，政府未來幾天將繼續安排更多包機撤僑，就目前而言，已有5名來自科威特的菲僑正向利雅德移動，準備搭機。

考南說，返國菲人將獲得政府提供援助，如臨時住宿、健康檢查、伙食與返鄉交通安排等。就長遠計畫而言，政府將透過財務援助、職業技能訓練與社會再融合計畫，協助返國菲人創業或再就業。

菲律賓外交部估計，大約有240萬名菲人在中東地區工作或生活，大部分是在阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達和科威特；在以色列和伊朗工作或生活的菲人則各約為3萬1000人和800人。

自美國、以色列與伊朗開戰以來，至少有1名僑居以色列的菲人在轟炸中死亡，另有3名在其他中東國家工作的菲人受傷。