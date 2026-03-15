星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

美以伊衝突邁入第三周，迄今仍無停歇跡象，聯合早報報導，新加坡公共服務統籌部長兼國防部長陳振聲指出，「接下來的幾個月將不會太容易」，新加坡要做好準備。

報導稱，陳振聲14日在新加坡廣東會館新董事會就職禮上致辭時說，美國和以色列對伊朗開戰、俄烏戰火未停，國際局勢多變，油價攀升，供應鏈也被打斷，短期內投資信心低迷將衝擊新加坡中長期的就業市場。

面對當前局勢，陳振聲認為，新加坡須保持穩定與前瞻性思維，呼籲新加坡全體國人齊心協力，才能克服未來各種挑戰，在多變混亂的世界中脫穎而出並分得一杯羹。

他也以日前新加坡武裝部隊派出兩架飛機接回滯留中東的新加坡人為例說：「台上一分鐘，台下十年功。新加坡武裝部隊能做到這一點不是一朝一夕，而是過去幾十年累積的經驗和做好的準備。」

陳振聲稱，過去61年，新加坡克服石油危機、經濟下滑、金融風波、新冠疫情等諸多挑戰，憑藉的就是全體國人齊心面對挑戰。

聯合早報報導，在此次中東危機爆發後，新加坡政府已先後派遣軍機及安排新航專機，接回618名新加坡公民及家屬。