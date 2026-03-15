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日本不排除派軍艦護航荷莫茲！坦言有1難題 南韓立場曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普13日在馬里蘭州準備登機空軍一號。法新社
美國總統川普13日在馬里蘭州準備登機空軍一號。法新社

美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。日韓政府相關人士15日均未正面拒絕，但態度審慎。日本強調是否派艦須由日方自行判斷，但坦言面臨極高法律門檻；南韓稱尚未接獲美方正式要求，若後續收到請求，將先釐清任務目的與條件，再評估是否回應。

路透引述日本執政黨自民黨政務調查會長小林鷹之15日告訴NHK，不能完全排除這種可能性，但坦言相關行動在日本面臨極高法律門檻。日本首相高市早苗預定18日起訪美4天，預料此事也將成為日美領袖會談的議題之一。

依日本政府對戰後和平憲法的一貫解釋，只有在國家生存受到威脅時，才可動用武力；若要實際部署軍力，政府還必須適用2015年通過、至今從未啟用的安保法制。

NHK另引述外務省相關人士15日表示，日本將依自身判斷決定如何應對，不會因川普表態就立即派遣艦船。

防衛省相關人士也指出，若要出動自衛隊，政府勢必得面對艱難判斷，包括如何從國際法角度看待美國等國的軍事行動。由於目前資訊仍有限，日方將先觀察日美會談是否收到具體要求，再審慎評估後續做法。

在南韓方面，紐西斯通訊社引述青瓦台相關人士報導，目前尚未收到美方請求，但預料不久後將接到相關要求，屆時將先詳細掌握美方派軍艦的目的、具體條件與立場。

報導稱，青瓦台對是否涉入美以對伊朗的戰爭，仍維持審慎立場，將以國家安保室為中心展開討論。

這名相關人士提到，派遣軍艦也可能被視為參戰，稍有不慎恐被伊朗視為敵軍，必須同時考量這項風險。同時，荷莫茲海峽的水雷與飛彈也是不容忽視的威脅。

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