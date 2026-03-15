因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」
華爾街日報報導，美國總統川普接連對中國大陸盟友委內瑞拉和伊朗掀戰，近來更重啟貿易調查恐加徵關稅，種種舉措加深北京對華府的不信任，強化中國國家主席習近平認定美國是危險的超級強權，最終將損害北京在國際的利益，因而採取更強硬應對。
至於美軍因伊朗戰爭抽調駐日、韓兵力與防空系統，雖使外界擔憂印太防衛轉弱、增加台海風險，但分析人士認為，習近平過去13年並無魯莽行事紀錄，不太可能僅因美軍分兵中東就輕率對台動武、與美開戰。
華爾街日報指出，伊朗戰爭雖可能讓中國在對台動武上暫得戰略優勢，但實際程度和時間皆不明朗，北京不太可能因此對台動武。
倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生指出，「習近平過去13年未曾表現輕率魯莽的傾向，他有過盤算後承擔風險，但魯莽之舉？他一次也沒有過。」假設美國因伊朗戰爭很快彈藥見底，便對台動武、與美國開戰，這種判斷過於魯莽。
可以確定的是，川普先後在地緣政治和貿易兩方面採取行動，更再次印證北京的看法，即美國將不惜一切手段在全球維持主導地位，而這種姿態正威脅中國的核心利益，進而強化習近平一貫的判斷，也就是面對美國必須更強硬以對。
美國美利堅大學副教授、研究習近平生平與領導風格的專家唐志學（Joseph Torigian）表示，對習近平而言，現在的目標是與美國建立一種不會造成不必要衝突的關係，「利用這段時間讓自己更強硬堅實，如此一來，一旦貿易戰再起，或最終在台灣海峽爆發危機，中國會比之前更強」。
報導指出，北京近月來一方面擴充戰略石油儲備、推動能源轉型，減輕對荷莫茲海峽的依賴；另一方面則緊盯先進晶片限制，並保留以稀土作為反制籌碼，強化與川普談判時的底氣。
唐志學認為，習近平更大的戰略思維是，中國不能在任何關鍵命脈上受制於人。這也是他為什麼這麼在意晶片，也為什麼努力掌握能反過來卡住別人的籌碼，目的就是平時先避免危機發生；但如果危機真的來了，也有能力應對。
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