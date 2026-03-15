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伊朗女足拒唱國歌風波 又有3成員放棄澳洲庇護

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，伊朗女子足球隊又有3名成員放棄澳洲庇護，決定返回家鄉。

伊朗女子亞洲盃代表團先前共有7名成員在澳洲尋求庇護，原因是她們拒絕在比賽前唱國歌，導致在國內被貼上「叛徒」的標籤。

由於本週稍早已有1名成員改變主意，加上今天放棄的3人，現在將僅剩3名成員留在澳洲。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）在聲明中表示：「昨晚，3名伊朗女子足球隊成員決定加入其餘隊員，一同踏上返回伊朗的旅程。」

他說：「在告知澳洲官員這項決定後，球員們有多次機會討論他們的選擇。」

柏克表示，澳洲政府給予球隊成員尋求庇護的機會，但她們面臨「極其艱難的抉擇」。

這場足球風波發生之際，中東正因美國以色列對伊朗發動空襲而爆發戰爭。

人權組織多次指責，伊朗當局向在海外的運動員施壓，警告若他們叛逃或發表反對這個伊斯蘭共和國的言論，其親屬可能遭威脅或財產被沒收。

柏克表示：「澳洲政府已竭盡所能，確保這些女性有機會在澳洲獲得安全的未來。」

「澳洲人應該感到自豪，因為正是在我們的國家，這些女性得以看到真正給予她們選擇的社會，並與願意幫助她們的政府機構互動。」

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