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澤倫斯基：俄國供應無人機給伊朗 對付美國以色列

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社 美國聯合通訊社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社 美國聯合通訊社

烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的CNN專訪片段中表示，俄羅斯正向伊朗提供「見證者」（Shahed）無人機，用於對付美國以色列

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在受訪時告訴美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria），伊朗已經使用俄製「見證者」無人機來攻擊美軍基地，這是「百分之百事實」。

路透社報導，儘管「見證者」的製造商並不總是很明確，但這款無人機也與中東地區其他國家遭受的襲擊事件有關。

「見證者」無人機是由伊朗率先研發出來的，這是一種比昂貴飛彈便宜得多的替代品。

根據烏克蘭說法，這類無人機首次被大量使用，是在俄羅斯全面入侵烏克蘭期間，自2022年秋季以來，俄軍已發射數以千計的「見證者」無人機。

「見證者」無人機雖然初期是由伊朗提供，但俄羅斯現在已經自行生產。其他國家軍隊也已採用類似無人機，包括美軍。根據美方說法，無人機也被納入目前美對伊朗的軍事行動中。

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