中東戰爭第15天／川普籲各國派艦護航 最新發展一次看

中東戰爭今天進入第15天，美國總統川普再次呼籲各國協助確保穿越荷莫茲海峽這一關乎全球能源運輸的重要航道的航運安全。此外，受到戰事波及，原定在巴林與沙烏地阿拉伯舉行的F1大獎賽已取消。

綜合法新社等外媒，以下為中東戰爭的最新戰情重點。

●美以動向

美國總統川普（Donald Trump）呼籲中國、法國、日本、韓國、英國等派遣軍艦，協助維護關乎全球石油供應要道的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）安全。

伊朗已實質封鎖這條水道，並威脅將對任何試圖通過的船隻開火。受此影響，石油和天然氣價格飆升。

川普在社群媒體發文表示：「全球經由荷莫茲海峽運油的國家必須負責維護這條航道，我們會大力協助！」

不過，川普在接受國家廣播公司（NBC）訪問時表示，儘管伊朗有意願結束戰爭，但他尚未準備達成協議，因為「條件還不夠好」；他同時表示他仍在尋求伊朗做出承諾、放棄任何發展核武的企圖。

此外，美國駐伊拉克大使館呼籲美國公民「立即」離開伊拉克，警告伊朗及其所屬民兵組織對公共安全構成重大威脅。

以色列方面，以軍證實昨天在德黑蘭（Tehran）擊斃伊朗情報高官賈拉里-納薩卜（Abdollah Jalali-Nasab）與沙里亞特（Amir Shariat），這兩人甫接手2月28日身亡的「哈塔姆安比亞中央總部」負責人阿薩迪（Saleh Asadi）的職務。

●伊朗動向

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）回應美國官員有關伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）受傷一事，說56歲的穆吉塔巴「沒有問題」且「昨天已經發出訊息，並將履行職責」。

在美軍昨天轟炸哈格島（Kharg Island）後，伊朗警告，「若我們的石油和能源基礎設施遭到攻擊，將會進行報復」，並「打擊區域內任何屬於美國企業，或美國企業持股的能源基礎設施」。

●油價股匯動態

布蘭特原油本週大漲11%，13日收在103.14美元。自戰爭爆發以來，累計漲幅已超過42%，股市則應聲走跌。

●其他國家及組織

韓國出動軍機執行「前所未聞」的撤離行動，自中東撤離204名國民及另外7名外籍人士，預計當地15日下午返回南韓。

在巴林，首都麥納瑪（Manama）清晨傳出爆炸聲。自伊朗開始發動攻擊以來，巴林已攔截125枚飛彈和203架無人機，這些攻擊造成該國兩人喪生，鄰近波灣國家另有24人遇害。

在伊拉克，兩名維安消息人士告訴法新社，今天深夜有無人機直衝巴格達機場園區，但已在園區外被擊落；另一名消息人士則說，墜落的無人機在園區外引發大火。這個園區除了有軍事基地，還有一座美國外交機構。

在黎巴嫩，衛生部表示，自以色列與伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）交戰以來，以色列砲火已擊斃826人，包括65名婦女和106名兒童，另有2009人受傷。

在沙烏地阿拉伯，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）宣稱已朝駐紮在艾卡吉（Al-Kharj）地區的美軍發射多枚飛彈。沙國方面尚未立即證實此事，不過國防部先前曾表示，攔截了6枚飛向艾卡吉的彈道飛彈。

在約旦，軍方表示，伊朗朝約旦發射的85枚飛彈與無人機中，有79枚遭到攔截。

此外，受到戰爭影響，原定在巴林與沙烏地阿拉伯舉行的世界一級方程式賽車（F1）大獎賽已被取消。

巴林原定為本賽季的第4站，於4月10日至12日舉行，沙烏地阿拉伯站則預計於一週後登場。