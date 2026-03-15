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伊朗駐北京大使：現在不會、將來也不會尋求與美國談判

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
伊朗駐華大使法茲利日前受訪時表示，伊朗是一個擁有悠久歷史和燦爛文化的偉大國家，從未屈服、也從未依賴過其他國家。（圖／取自觀察者網）
伊朗駐華大使法茲利日前受訪時表示，伊朗是一個擁有悠久歷史和燦爛文化的偉大國家，從未屈服、也從未依賴過其他國家。（圖／取自觀察者網）

伊朗駐北京大使法茲利（Abdolreza Rahmani Fazli）近日受訪時表示，伊朗再也不會信任美國，現在不會、將來也不會尋求與美國談判。伊朗將繼續限制荷莫茲海峽航行，直至該海峽的安全得到保障。與此同時，伊朗準備與中國、俄羅斯、波斯灣地區國家及鄰國共同制定並實施一項集體安全計劃，彼此承諾共同生活在和平、安全與安寧之中。

美國與以色列對伊朗發動軍事打擊已進入第二周。隨著伊朗持續反擊，外界普遍認為局勢發展可能已超出美以最初預期，各方也關注衝突最終走向，以及對全球政治與經濟格局可能帶來的影響。

大陸網路媒體《觀察者網》15日刊登法茲利的專訪。法茲利在訪談中回顧襲擊發生後伊朗的初步反應，並談及國內民眾情緒與政府應對措施，同時梳理美伊數十年來的衝突背景。他表示，美方在過去多次國際談判中失信，因此伊朗不再尋求與美國展開對話。他同時強調，伊朗將依據國際法行使自衛權，並已採取多項措施維護國家安全，其中包括限制荷莫茲海峽通行。

法茲利說，事發當時自己正在北京，得知消息後感到十分難過。他指出，哈米尼不僅是伊朗的政治領袖，也是伊朗的宗教、精神和道德領袖，所以如今發生這樣的事情讓我們感到非常難過，而且難以置信。除了悲傷和痛苦，更令他震驚的是，一個國家竟然會違反所有國際原則、國際法和《聯合國憲章》，對另一個國家進行犯罪性攻擊並殺害該國領導人。

他表示，伊朗宗教與政治領袖遇害，將深深烙印在伊朗人民的記憶中。

談及美國與以色列再度發動大規模軍事打擊的目的，法茲利表示，過去幾年美方已多次失信。去年伊朗曾與美國進行五輪談判，希望達成協議，但在第六輪談判期間，以色列對伊朗發動襲擊，轟炸核設施、醫院與基礎設施，其後美國也對伊朗展開攻擊。

他指出，這些事件顯示美國從一開始就無意透過談判解決問題，在他看來，所謂對話只是手段，美方真正目的是迫使其他國家按照其意志行事。

法茲利強調，美國試圖迫使伊朗在經濟、政治與軍事上向美國投降，並要求伊朗與美國的競爭對手切斷往來，但伊朗人民「永遠不會投降」。

談及伊朗3月2日宣布關閉荷莫茲海峽的原因，法茲利表示，荷莫茲海峽是重要的戰略通道，在當前戰爭狀態下，沒有人能保證該海域安全。

他指出，美國與以色列可能攻擊往來船隻並嫁禍伊朗。伊朗已限制荷莫茲海峽航行，並將持續採取相關措施，直到該海域安全獲得保障。

至於衝突是否會影響伊朗與鄰國及大國的外交關係，法茲利表示，伊朗與周邊國家長期保持良好關係，未來也必須持續共存，因此最重要的是維持和平。他並稱，至少在過去300年中，伊朗未曾對鄰國發動侵略。

法茲利指出，伊朗準備與中國、俄羅斯以及波斯灣地區國家合作，推動建立集體安全計畫，以促進地區和平與穩定。

哈米尼 網路媒體 俄羅斯 以色列 伊朗 美國

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