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趁中東戰事作亂 約旦河西岸屯民攻擊巴人事件激增

中央社／ 巴勒斯坦阿布法拉14日綜合外電報導

以色列屯民攻擊約旦河西岸阿布法拉村（Abu Falah）時，居民哈馬耶叫兒子別試圖反抗，但30歲的他還是跑去了朋友那兒，幫忙保衛土地。

哈馬耶（Milia Hamayel）看著兒子泰爾（Thaer）的相框，嘴唇顫抖地對法新社說，「後來我又打了兩三次電話給他，他都沒接。之後——願上帝憐憫他——就再也沒有消息了」。

不久之後泰爾就去世了，巴勒斯坦當局表示，他與村裡另一名男子一同遭到槍殺。第3名巴勒斯坦男子則因以色列軍隊發射催淚瓦斯而窒息死亡。

當全世界目光都集中在美國與以色列對伊朗的戰爭上時，以色列佔領的約旦河西岸地區卻出現屯民致命暴力激增現象。

根據位於雷馬拉（Ramallah）的衛生部數據統計，本月初以來已有6名巴勒斯坦人在屯民襲擊中被射殺。

以色列人權組織「貝塞林」（B'Tselem）表示，血腥事件增加，「顯示以色列在伊朗戰爭掩護下加緊進行種族清洗」。

當地巴勒斯坦居民也有同感。

曾試圖擊退屯民的伊布拉欣．哈馬耶（Ibrahim Hamayel）告訴法新社：「看來，伊朗戰爭一開始，屯民就視之為黃金機會。」

伊布拉欣表示，以色列對伊朗發動空襲以來，襲擊事件已成倍增加。

數據似乎證實了他的說法。

根據聯合國人道事務協調廳（OCHA）資料，自2023年10月加薩戰爭爆發至上月伊朗戰爭開始的28個月間，已有24名巴勒斯坦人被屯民殺害。

除了約300萬巴勒斯坦人外，約有超過50萬以色列人居住在約旦河西岸的屯墾區和前哨站。根據國際法，這些屯墾區是非法的。

伊朗 種族清洗 以色列 美國

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