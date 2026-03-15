阿聯面對伊朗攻擊維持克制 杜拜力守安全形象

一名阿拉伯聯合大公國高層官員表示，阿聯有權對伊朗持續的攻擊進行自我防衛，但仍選擇克制；與此同時，德黑蘭當局持續對波斯灣地區發動報復性攻擊。

法新社報導，阿聯總統外交顧問加爾加希（AnwarGargash）今晚在社群平台X發文表示：「阿聯有權對這種被強加的恐怖侵略進行自我防衛，但仍優先考量理性與邏輯，持續保持克制，並為伊朗及該區域尋求出路。」

他寫道，阿聯「直到最後一刻都真誠努力，試圖在華盛頓與德黑蘭之間斡旋，以避免這場戰爭爆發」。

儘管面對伊朗的攻勢，杜拜仍竭力維持其避風港的形象。在當局嚴厲打擊分享攻擊影片人士的同時，社群媒體網紅則紛紛挺身支持政府立場。

在衝突不斷的中東，波斯灣地區數十年來始終維持著安全綠洲的形象，阿聯更標榜自己是全球最安全的國家，並以極低的犯罪率自豪。但這一形象如今已被摧毀。

伊朗已向阿聯發射超過1800枚飛彈與無人機，攻擊規模高於衝突中對其他任何國家的行動。儘管防空系統攔截絕大多數攻擊，但阿聯昔日的寧靜氛圍已蕩然無存。

多位杜拜網紅紛紛展現對政府的支持，並凝聚向心力，強調阿聯依然安全如昔。

在實境節目「閃耀杜拜」（Dubai Bling）中成名的科威特裔美籍明星艾沙馬迪（Ebraheem Alsamadi），在一段影片中表示，儘管美國領事館發布撤離建議，他仍會留在阿聯。並稱阿聯是「世界上最安全的國家，這點無庸置疑」。