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KC-135加油機墜毀伊拉克 美公布6殉職人員身分

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國五角大廈今天公布本周稍早在伊拉克西部空難中殉職的6名美軍機組人員身分。當局表示，這起加油機墜毀事件並非因「敵方火力」所致。

法新社報導，這架KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，使美軍在對伊朗相關行動中的殉職人數達到至少13人。參與同項任務的另1架飛機則安全降落。

五角大廈表示，罹難的6名機組人員分別為：阿拉巴馬州奧本33歲的克林納（John Klinner）；華盛頓州科文頓31歲的薩維諾（Ariana Savino）；肯塔基州巴得鎮34歲的普魯特（Ashley Pruitt）；印第安納州莫雷斯維爾38歲的柯瓦爾（Seth Koval）；俄亥俄州威明頓30歲的安斯特（Curtis Angst）；以及俄亥俄州哥倫布28歲的西蒙斯（Tyler Simmons）。

前3人隸屬美國空軍，後3人則隸屬於美國空軍國民兵。

五角大廈官員表示，墜機事故仍在調查中；美軍中央司令部（US Central Command）先前則指出，這次的飛機折損與敵方或友方火力無關。

這次KC-135墜毀事件，是美國聯手以色列2月28日空襲伊朗、招致伊朗對中東多地發動攻擊以來，美軍折損的第4架軍機，前3架分別是在科威特被友軍誤擊的F-15戰機。

五角大廈 以色列 美國 伊朗

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