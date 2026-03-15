快訊

更健康的關鍵在搭配 營養師推薦No1.的燕麥種類及最佳吃法

經典賽／伊藤大海遭重擊！委內瑞拉6局上轟逆轉3分彈 7：5領先日本

校長挖角／私校辦學彈性誘人 公校校長熬到退休就轉任

聽新聞
0:00 / 0:00

中東新聞社媒影片真假難辨 X祭斷糧措施恐難奏效

中央社／ 華盛頓14 日綜合外電報導

AI生成影片馬斯克旗下社群平台X流傳，包括美軍遭伊朗俘虜、以色列城市淪為廢墟、美國大使館陷入火海等。儘管平台加強政策打擊戰時假訊息，逼真的深偽影片仍激增。

法新社報導，研究人員指出，中東戰事讓人工智慧（AI）生成的視覺素材傾巢而出，規模遠超以往任何衝突，導致社群媒體用戶往往難以分辨真偽。

為了在衝突期間維護「真實資訊」，馬斯克（Elon Musk）的X上週宣布，若使用者發布AI生成的戰爭影片卻未標明為人工合成，收益分潤資格將被暫停90天，再次違規則將面臨永久停權風險。

然而，針對假訊息的研究人員仍抱持觀望態度。

倫敦非營利組織「戰略對話研究所」（Institute for Strategic Dialogue）的包德納（Joe Bodnar）說：「我所監控的資訊流，仍充斥大量戰爭相關的AI內容。」

他說：「看起來創作者並未因此被嚇阻，仍持續發布與衝突相關、具誤導性的AI影像與影片。」

包德納舉例，有一個擁有藍勾認證、可參與分潤的頂級帳號，曾分享一支AI製作的影片，內容為伊朗對以色列發動具核能力攻擊。

這則貼文的觀看次數甚至高於X針對AI內容打擊政策的公告。

隨著中東戰區真實畫面對外傳播，大批AI合成影像也跟著傳播，且成長速度遠超專業查核人員的查證能力。

此外，X自家AI聊天機器人Grok似乎讓問題雪上加霜：當用戶查證戰爭相關AI畫面，Grok卻誤導性地表示許多假圖是真的。

研究人員也警告，X的獲利模式，也就是讓高級帳戶能依互動量獲得報酬，進一步提升散布假訊息或聳動內容的經濟動機。

法新社報導，有一個高級帳戶曾發布AI製作的杜拜（Dubai）哈里發塔（Burj Khalifa）大樓陷入火海畫面，且完全無視X要求加註AI標記的請求。

這則貼文仍持續在線，並累計超過200萬次瀏覽量。

研究人員表示，就算X的取消分潤政策獲嚴格執行，大批散播AI內容的使用者其實並非收益分潤計畫成員。

這些使用者雖受「社群筆記」（Community Notes）機制審查，但這套系統的成效長期備受研究人員質疑。

美洲數位民主研究所（Digital Democracy Institute of the Americas）去年的研究發現，X上超過9成的社群筆記從未實際對外公布，顯見其重大侷限。

康乃爾科技校區（Cornell Tech）安全信任與安全倡議（Security, Trust, and Safety Initiative）主任曼特札里斯（Alexios Mantzarlis）表示：「X的新政策原則上是針對戰爭假訊息的合理反制措施，也能降低傳播假訊息者的誘因結構。」

他說，但成敗取決於執行細節：AI影片的數位足跡（Metadata）極易被抹滅，而仰賴鄉民查證的社群筆記又有一搭沒一搭。

他表示，X平台很難在「精準辨識」與「全面攔截」之間取得平衡。

影片 伊朗 馬斯克 以色列 美國

延伸閱讀

川普砲轟假新聞 美FCC警告媒體：不聽話就撤照

白宮美伊戰爭迷因影片掀議 遭批模糊娛樂和現實界線

禁止AI生成性化不雅影像 歐洲國家支持

伊朗誓襲中東石油資源 沙烏地擊落無人機

相關新聞

美駐巴格達使館遭攻擊前不久 親伊朗武裝據點遇襲3死

安全消息人士表示，美國駐巴格達大使館今天遭到攻擊之前，一場空襲針對伊朗支持的強大組織，造成3名組織成員死亡

24小時急轉彎！美國喊「立即撤離伊拉克」 專家：伊朗戰爭已跨境擴散

紐約時報報導，美國駐巴格達使館14日呼籲公民立即撤離伊拉克，這項警示表明伊朗戰爭已擴散進入其他國家。

川普喊話多國軍艦護航荷莫茲！中國回應了 傳英國擬派掃雷無人機

美國總統川普14日呼籲中法日韓英等國派軍艦護航伊朗控制的荷莫茲海峽。CNN於美東時間14日晚間報導，中國大陸與英國後續回應表態目前沒有這項安排。另據英媒引述國防消息人士報導，英國政府正評估派遣掃雷無人機，目標解鎖荷莫茲海峽，確保地區海域安全。

伊朗外長曝光新任最高領袖現況！證實「正接受中俄軍事合作」

伊朗外長阿拉奇14日受訪美國MS NOW頻道表示，伊朗將持續封鎖荷莫茲海峽，且德黑蘭正接受來自中國大陸與俄羅斯的「軍事合作」協助，但他未說明具體內容。對於美國宣稱伊朗新任最高領袖穆吉塔巴受傷毀容，阿拉奇駁斥表示，「新任最高領袖沒有任何問題」。

川普自爆伊朗想談但他拒絕停火原因！稱「可能再打哈格島純粹好玩」

美伊戰事持續升高之際，美國總統川普14日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，伊朗雖已釋出停火談判意願，但美方認為現階段條件仍「不夠好」，暫無意急著達成協議；他同時暗示，伊朗若不徹底放棄核武企圖，談判恐難有進展。除了對停火潑冷水，川普還進一步質疑伊朗新任最高領袖穆吉塔巴是否仍然倖存。

美伊三世恩怨怎麼來的？如何一步步走向戰爭

2月28日爆發的美以對伊朗戰爭並非憑空而來。美伊之間的沖突經過數代人的積累逐漸形成。三個關鍵事件：1953年政變、1979—1981年人質危機以及持續至今的核爭端。這些事件在一定程度上為中東戰爭爆發埋下了伏筆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。