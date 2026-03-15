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美駐巴格達使館遭攻擊前不久 親伊朗武裝據點遇襲3死

中央社／ 巴格達14日綜合外電報導
美國駐伊拉克巴格達大使館14日遭攻擊。法新社
美國駐伊拉克巴格達大使館14日遭攻擊。法新社

安全消息人士表示，美國巴格達大使館今天遭到攻擊之前，一場空襲針對伊朗支持的強大組織，造成3名組織成員死亡。

這是戰爭開始以來，美國駐巴格達大使館第2次遇襲。

伊拉克長期以來是美伊之間的代理戰場，2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲引發中東戰爭後，伊拉克很快被捲入其中。

法新社記者表示，今天上午聽到爆炸聲後不久，美國外交使團上空升起黑色濃煙。

兩位安全官員告訴法新社，大使館建築群遭到一架無人機攻擊。

記者請美國大使館對此事發表看法，尚未獲得回應。

大使館發布更新的安全警報，敦促美國公民「立即離開」，但表示由於伊拉克領空持續存在飛彈、無人機和火箭彈風險，不要前往巴格達大使館或阿比爾（Erbil）總領事館。

大使館在社群平台X上表示：「與伊朗結盟的恐怖民兵多次攻擊巴格達的國際區。」

聲明還補充說：「阿比爾國際機場周邊以及總領事館所在地區也多次遭到攻擊。」

安全消息人士表示，今晚一架無人機攻擊包含軍事基地和美國外交設施在內的巴格達機場建築群，但已被攔截。消息人士說，一架墜毀的無人機在外部引發大火。

多個由德黑蘭支持的武裝組織在名為「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）的聯盟下行動，這些組織宣稱每天都對伊拉克及該地區的美軍基地發動無人機和火箭攻擊。

●領袖受傷？

大使館遭襲之前不久，巴格達有兩次空襲針對強大的伊朗支持武裝「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah），造成3名成員死亡，其中包括1位指揮官。

安全消息人士最初表示兩名組織成員被殺，其中包括在屋內的一位「重要人物」，以及車輛襲擊中的另一人。

親伊朗消息人士告訴法新社，死亡人數後來修正為3人，3人全部死於對房屋的襲擊。

「真主黨旅」在巴格達為3名戰士舉行葬禮遊行，其中包括指揮官阿米力（Abou Ali al-Amiri）。

當地媒體報導，該組織最高領導人哈米達維（Ahmad al-Hamidawi）在房屋襲擊中受傷。

法新社尚未能獨立證實這一消息。

該名親伊朗消息人士表示，這次攻擊是一次「定點暗殺」行動。

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