川普喊話多國軍艦護航荷莫茲！中國回應了 傳英國擬派掃雷無人機

美國總統川普14日呼籲中法日韓英等國派軍艦護航伊朗控制的荷莫茲海峽。CNN於美東時間14日晚間報導，中國大陸與英國後續回應表態目前沒有這項安排。另據英媒引述國防消息人士報導，英國政府正評估派遣掃雷無人機，目標解鎖荷莫茲海峽，確保地區海域安全。

中國駐美大使館發言人回應CNN，未說明中國是否計畫向該地區部署海軍資產，僅呼籲立即停止敵對行動，並稱「所有各方都有責任確保能源供應穩定且不受阻礙」。

聲明最後表示：「作為中東國家的真誠朋友與戰略夥伴，中國將繼續加強與有關各方的溝通，包括衝突當事方，為局勢降溫與恢復和平發揮建設性作用。」

英國國防部發言人表示，英國「目前正與盟友及夥伴討論一系列選項，以確保該地區航運安全」。

衛報引述星期日泰晤士報指出，英國正考慮派遣掃雷無人機，可能由目前部署於中東的英國皇家海軍「水雷與威脅利用大隊」（Mine and Threat Exploitation Group）負責部署與操作。

報導並指，目前仍不清楚英軍現役中此類無人機的具體數量，以及實際可投入部署的機型與系統。

另據報導，英國為烏克蘭打造、用於攔截俄羅斯無人機的攔截型無人機，也可能納入對抗伊朗「見證者」（Shahed）無人機。不過，這項構想目前仍處於較早期的評估階段。