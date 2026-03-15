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伊朗外長曝光新任最高領袖現況！證實「正接受中俄軍事合作」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇。路透
伊朗外交部長阿拉奇。路透

伊朗外長阿拉奇14日受訪美國MS NOW頻道表示，伊朗將持續封鎖荷莫茲海峽，且德黑蘭正接受來自中國大陸與俄羅斯的「軍事合作」協助，但他未說明具體內容。對於美國宣稱伊朗新任最高領袖穆吉塔巴受傷毀容，阿拉奇駁斥表示，「新任最高領袖沒有任何問題」。

阿拉奇形容俄羅斯與中國是伊朗的「戰略夥伴」，並透露德黑蘭正接受兩國提供的「軍事合作」，但未說明具體內容。他表示，伊朗與中俄的合作涵蓋政治、經濟，甚至軍事。

阿拉奇還提到，伊朗無意全面開放荷莫茲海峽，將持續維持封鎖措施。這項作法已推升全球油價大漲。他同時淡化美國近期攻擊哈格島（Kharg Island）軍事設施的影響。哈格島是伊朗石油出口重鎮，約90%的石油出口經由該島運出。

對於美國防長赫塞斯稱穆吉塔巴遇襲受傷且毀容的說法，阿拉奇予以否認，強調「新任最高領袖沒有任何問題，體制正在運作」，並稱目前「一切都在掌控之中」。

阿拉奇另指控阿拉伯聯合大公國允許美國自杜拜、哈伊馬角等人口稠密地區對伊朗發動攻擊，並稱此舉相當危險。

他警告，若美國鎖定伊朗石油與能源基礎設施，伊朗武裝部隊勢必報復，將攻擊波斯灣地區任何屬於美國公司、或有美國公司持股的能源設施。

對此，阿聯後續已反駁相關指控，稱阿拉奇是在延續一套「混亂的政策」。

赫塞斯 俄羅斯 美國 以色列 伊朗

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