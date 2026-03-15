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掐伊朗石油出口命脈 川普下令空襲哈格島

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以色列攻擊德黑蘭 2名伊朗情報高官喪命

中央社／ 耶路撒冷14日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，13日在德黑蘭發動的攻擊中擊斃兩名伊朗情報高官，這兩人是在前情報總部負責人於2月28日遭刺殺後接任職務。

法新社報導，以色列指出，這兩人分別是賈拉里-納薩卜（Abdollah Jalali-Nasab）與沙里亞特（Amir Shariat），他們是伊朗軍方「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）情報處的高級官員。

以色列軍方指出，他們是在前「哈塔姆安比亞中央總部」負責人阿薩迪（Saleh Asadi）於戰爭首日遭殺害後，被任命接替其職務。

以軍表示：「在『咆哮雄獅行動』（Operation Roaring Lion）首波攻擊期間，情報總部主管阿薩迪遭到剷除，隨後賈拉里與沙里亞特雙雙被任命接替。這兩人都與伊朗恐怖政權領導層關係密切。」

以色列與美國在2月28日聯手發動的首波空襲中，已有數名伊朗高官喪生，包括最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。

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