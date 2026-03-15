伊朗威脅能源設施若遭攻擊 將以區域美企為報復目標

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，若在美國與以色列針對伊朗的戰爭中，伊朗的能源設施遭攻擊，伊朗將以區域內的美國企業為目標。

美國軍方13日轟炸哈格島（Kharg Island），這座島是伊朗幾近全部原油出口的樞紐。美國總統川普（Donald Trump）稱，所有軍事目標都已「徹底摧毀」，但能源設施未受攻擊。

路透社報導，阿拉奇在接受MS NOW訪問時表示：「我們的武裝部隊已經表明，若我們的石油和能源基礎設施遭到攻擊，將會進行報復。」

他補充，伊朗「將打擊區域內任何屬於美國企業，或美國企業持股的能源基礎設施」。

阿拉奇指出，美國對哈格島的攻擊使用了從阿拉伯聯合大公國兩處基地發射的短程火箭，其中一處基地靠近杜拜。「他們利用鄰國的領土對我們發動這種火箭攻擊，這完全無法接受。」

川普13日則威脅，若伊朗不允許原油在壅塞的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）自由通行，將轟炸哈格島的石油基礎設施。