掐伊石油命脈 川普下令空襲哈格島

美國總統川普十三日說，下令美軍徹底摧毀伊朗哈格島上所有軍事目標。該島處理伊朗約九成的原油出口，此舉形同直接衝擊其經濟命脈。此外，美國也正從印太調派約二五○○名陸戰隊員和三艘軍艦增援中東，加入現駐中東的五萬名美軍。

川普在自創社媒真實社群發文指稱，指示美國中央司令部攻擊伊朗「王冠上的明珠」哈格島，這是中東史上最強大的轟炸行動之一，但因「出於體面」而未選擇摧毀島上石油基礎設施，若伊朗或任何勢力干擾船舶在荷莫茲海峽的自由安全通行，他將立即重新考慮攻擊這些基礎設施。

川普警告，伊軍及所有與該「恐怖政權」相關人士，最好明智地放下武器，挽救伊朗「所剩無幾的一切」。中央司令部十四日聲明，美軍的「大規模精準攻擊」摧毀島上的飛彈及水雷儲藏設施等，一共打擊逾九十個伊朗軍事目標，但「放過」能源基礎設施。

伊朗半官方的法斯通訊社十四日報導，哈格島遭空襲時發生逾十五次爆炸，敵方鎖定島上防禦工事、軍事基地和直升機機庫。伊朗軍方同日揚言，一旦伊朗能源設施遇襲，區域國家境內與美國合作的企業旗下石油等能源基礎設施，將立即「化為灰燼」。

哈格島在波斯灣北部航道附近，距全球能源命脈荷莫茲海峽不遠，島上有多座大型油槽、輸油管線匯集點與深水油輪碼頭。只要其運作受阻，市場擔心波斯灣供應鏈中斷推升油價。

美國總統川普下令從印太調派美軍增援中東戰役。圖為美菲去年聯演期間，美軍準備搭上陸軍ＣＨ—四七運輸直升機。（美聯社）

川普促中法英等國派軍艦護航

川普十四日在真實社群寫道，受伊朗企圖封鎖荷莫茲海峽影響的許多國家，將與美國一同派軍艦確保該海峽暢通和安全，「但願中國、法國、日本、南韓、英國等國能派軍艦到該地區」，使荷莫茲海峽不再受「已被徹底斬首」的伊朗威脅，美國同時將猛烈轟炸當地海岸線，持續擊沉伊朗船隻，「我們很快將使荷莫茲海峽暢通、安全和自由！」

川普十三日表示，美國海軍「很快」將開始護送油輪通過荷莫茲海峽，至於對伊朗的軍事行動，「有必要」就會繼續。美國國防部長赫塞斯同日也說，對美軍護航已有規畫；美國參謀首長聯席會議主席凱恩當天指出，伊朗的飛彈和無人機攻擊已明顯減少，但仍能威脅美國盟友和航運。

華爾街日報等美媒十三日引述美國官員報導，赫塞斯已同意中央司令部要求，增派兩棲預備部隊、隨同的陸戰隊遠征軍及數艘軍艦至中東，增援的陸戰隊員與海軍官兵共約五千人。增援部隊具兩棲和地面作戰能力。

兩棲突擊艦的黎波里號赴中東

美國官員說，原本駐日本的第卅一陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ）官兵，以及搭載陸戰隊員的兩棲突擊艦「的黎波里號」已銜命開赴中東。ＭＥＵ能執行兩棲登陸任務，但也專精加強駐外使領館安全、撤離平民及救災。美國陸戰隊退役上校坎西恩說，派ＭＥＵ到中東將讓川普增加奪占哈格島的選項，「美國可能在奪島後說，ＯＫ，我們打完了」。