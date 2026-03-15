掐伊石油命脈 川普下令空襲哈格島

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
美國十三日襲擊伊朗哈格島後，十四日可見濃濃黑煙從阿拉伯聯合大公國東岸的富查伊哈港方向竄出。（法新社）
美國十三日襲擊伊朗哈格島後，十四日可見濃濃黑煙從阿拉伯聯合大公國東岸的富查伊哈港方向竄出。（法新社）

美國總統川普十三日說，下令美軍徹底摧毀伊朗哈格島上所有軍事目標。該島處理伊朗約九成的原油出口，此舉形同直接衝擊其經濟命脈。此外，美國也正從印太調派約二五○○名陸戰隊員和三艘軍艦增援中東，加入現駐中東的五萬名美軍。

川普在自創社媒真實社群發文指稱，指示美國中央司令部攻擊伊朗「王冠上的明珠」哈格島，這是中東史上最強大的轟炸行動之一，但因「出於體面」而未選擇摧毀島上石油基礎設施，若伊朗或任何勢力干擾船舶在荷莫茲海峽的自由安全通行，他將立即重新考慮攻擊這些基礎設施。

川普警告，伊軍及所有與該「恐怖政權」相關人士，最好明智地放下武器，挽救伊朗「所剩無幾的一切」。中央司令部十四日聲明，美軍的「大規模精準攻擊」摧毀島上的飛彈及水雷儲藏設施等，一共打擊逾九十個伊朗軍事目標，但「放過」能源基礎設施。

伊朗半官方的法斯通訊社十四日報導，哈格島遭空襲時發生逾十五次爆炸，敵方鎖定島上防禦工事、軍事基地和直升機機庫。伊朗軍方同日揚言，一旦伊朗能源設施遇襲，區域國家境內與美國合作的企業旗下石油等能源基礎設施，將立即「化為灰燼」。

哈格島在波斯灣北部航道附近，距全球能源命脈荷莫茲海峽不遠，島上有多座大型油槽、輸油管線匯集點與深水油輪碼頭。只要其運作受阻，市場擔心波斯灣供應鏈中斷推升油價。

美國總統川普下令從印太調派美軍增援中東戰役。圖為美菲去年聯演期間，美軍準備搭上陸軍ＣＨ—四七運輸直升機。（美聯社）
美國總統川普下令從印太調派美軍增援中東戰役。圖為美菲去年聯演期間，美軍準備搭上陸軍ＣＨ—四七運輸直升機。（美聯社）

川普促中法英等國派軍艦護航

川普十四日在真實社群寫道，受伊朗企圖封鎖荷莫茲海峽影響的許多國家，將與美國一同派軍艦確保該海峽暢通和安全，「但願中國、法國、日本、南韓、英國等國能派軍艦到該地區」，使荷莫茲海峽不再受「已被徹底斬首」的伊朗威脅，美國同時將猛烈轟炸當地海岸線，持續擊沉伊朗船隻，「我們很快將使荷莫茲海峽暢通、安全和自由！」

川普十三日表示，美國海軍「很快」將開始護送油輪通過荷莫茲海峽，至於對伊朗的軍事行動，「有必要」就會繼續。美國國防部長赫塞斯同日也說，對美軍護航已有規畫；美國參謀首長聯席會議主席凱恩當天指出，伊朗的飛彈和無人機攻擊已明顯減少，但仍能威脅美國盟友和航運。

華爾街日報等美媒十三日引述美國官員報導，赫塞斯已同意中央司令部要求，增派兩棲預備部隊、隨同的陸戰隊遠征軍及數艘軍艦至中東，增援的陸戰隊員與海軍官兵共約五千人。增援部隊具兩棲和地面作戰能力。

兩棲突擊艦的黎波里號赴中東

美國官員說，原本駐日本的第卅一陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ）官兵，以及搭載陸戰隊員的兩棲突擊艦「的黎波里號」已銜命開赴中東。ＭＥＵ能執行兩棲登陸任務，但也專精加強駐外使領館安全、撤離平民及救災。美國陸戰隊退役上校坎西恩說，派ＭＥＵ到中東將讓川普增加奪占哈格島的選項，「美國可能在奪島後說，ＯＫ，我們打完了」。

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