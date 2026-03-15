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美調派駐日陸戰隊至中東

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

目前已有超過5萬名美國軍人正投入自2月28日展開、對伊朗的「史詩怒火行動」。此外，美國正從日本調派約2,500名陸戰隊員及「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦，增援中東。

美國官員說，原駐日本的第31陸戰隊遠征支隊（MEU）官兵，以及搭載陸戰隊員的兩棲突擊艦「的黎波里號」已銜命開赴中東。MEU能執行兩棲登陸任務，但也專精加強駐外使領館安全、撤離平民及救災。

美國陸戰隊退役上校坎西恩說，派MEU到中東將讓川普增加奪占哈格島的選項，「美國可能在奪島後說，OK，我們打完了」。

美國海軍上周有12艘船艦在阿拉伯海執行任務，包括航空母艦「林肯號」和八艘驅逐艦。如果的黎波里號加入這個艦隊，將成為該地區僅次於林肯號的第二大艦艇。

不過，此舉會減少美國部署在太平洋地區兵力。紐約時報分析，美國持續調動兵力轉往中東使亞洲盟友不安，進行兩周的美以伊戰爭已考驗美國對亞洲的安全承諾。

亞洲正從這場戰爭得出三個初步結論：亞洲遠非美國最優先事項；中國大陸影響力及信心將提升；各國不能靠美國提供武器。

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