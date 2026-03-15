伊朗開條件 油輪想通過荷莫茲海峽...先用人民幣交易

美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，一位伊朗高官說，伊朗正考慮允許有限數量油輪通過荷莫茲海峽（下稱海峽），條件是船上的石油貨物必須以人民幣交易。

這名高官還說，伊朗正制定一項新計畫，管控油輪通過海峽的流量。

至今全球油市幾乎全以美元計價，即石油交易和美元高度綁定，在1月美國總統川普下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，委國代理總統羅德里格斯已「配合」美方，因此目前大概只有因俄烏戰爭受國際制裁的價廉俄羅斯石油，仍以俄國盧布或中國大陸的人民幣交易。

大陸近年來試圖推動以人民幣直接買石油，尤其和沙烏地阿拉伯。但美元仍是全球儲備貨幣，人民幣在全球市場尚未被廣泛接受。

另外，伊朗封鎖荷莫茲海峽措施傳出罕見例外，兩艘液化石油氣運輸船，獲准安全通行該海峽。這兩艘船「希瓦利克號」、「南達德維號」隸屬印度國營的印度航運公司，並由國營的India Oil公司租用。

知情人士透露，印度一直與伊朗磋商，以確保20多艘油輪能通過荷莫茲海峽，其中十艘裝載印度石油公司和印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum）等煉油業者簽約採購的LPG，另有五艘載運原油。

2月28日美以伊戰爭開打後，海峽實際上已遭封閉。鑒於市場對這條全球能源輸送要道安全憂慮加深，國際油價已攀升至2022年7月以來新高。