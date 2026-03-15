伊朗石油樞紐遇襲 油價看漲 專家預測原油上看150美元

美國總統川普13日表示，美軍已轟炸伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）所有軍事目標；該島處理伊朗約九成原油出口。川普並警告，若伊朗繼續阻斷荷莫茲海峽運務，不排除打擊島上石油設施。

德黑蘭當局隨即回應，如果伊朗能源設施遭襲，將摧毀與美國有關的石油基礎設施。

英國智庫皇家國際事務研究所專家奎廉估計，哈格島被攻擊，國際油價可能從每桶120美元升至150美元。

布蘭特油價13日揚升2.7%，報每桶103.14美元，是2022年8月以來首次收在每桶100美元以上。紐約西德州原油同日上漲3.1%，收盤價報每桶98.71美元。

川普說，美國「執行了中東史上威力最大的一次轟炸」，其中包括摧毀哈格島上的軍事目標。他在社群媒體上發文說，「出於道義，我選擇不抹去島上石油基礎設施」，但他也說，如果伊朗干擾通過荷莫茲海峽的船隻，他會立即重新考慮這項決定。

他並指出，美國海軍將「很快」就對通過荷莫茲海峽的船隻提供護航。他表示，「這將很快就發生」，但並未提供更多細節。對於戰爭將持續多久，川普表示「只要有需要」，就將繼續進行。他表示，「我可以告訴你。我有自己的主意，但怎麼做才好？將是只要有必要（便繼續）」。

伊朗官員證實美軍轟炸僅擊中該島軍事目標，並未波及石油設施。伊朗每日石油產量約350萬桶，其中大約一半用於出口，這些出口有90%得仰賴哈格島。

伊朗在波斯灣的海岸多屬沙岸，大油輪無法靠岸，哈格島則是珊瑚礁，水位夠深，足以停靠超大型油輪。原油會從伊朗油田經由海底管道運至哈格島貯存，再裝到油輪運出，每日最高裝運量達700萬桶。雖然伊朗有個替代出口管道「賈斯克」（Jask），但該處每日裝運量只有約100萬桶。

摩根大通3月8日的報告說，若哈格島被迫關閉，將會迅速引發上游減產，使伊朗這個原本是波斯灣產油國最晚停產的國家，可能比科威特和阿聯更快減產。

此外，彭博引述知情人士報導，阿聯重要的船舶燃料補給中心富查伊哈（Fujairah）港14日上午遭無人機襲擊並起火後，暫停石油裝載作業。

法新社記者也看到阿聯重要能源設施所在的富查伊哈邦方向竄出濃煙。美國空襲伊朗哈格島數小時後，波斯灣地區多處石油設施旋遭攻擊，這似乎是其中最新一起案例。

卡達半島電視台14日報導，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社，已敦促阿聯民眾，「立即」撤離杜拜的傑伯阿里港、阿布達比的哈里發港，以及阿聯東岸的富查伊哈港周圍地區。塔斯尼姆通訊社說，由於美軍在民用設施進行部署和藏匿，所以這些地區已成為合法的打擊目標。

新美國安全中心（CNAS）資深研究員齊姆巴表示，伊朗是否會進行報復，是石油市場和戰爭面臨的最大風險。