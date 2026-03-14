伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 專家細數川普錯誤

知名軍事史學家奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。

奧布萊恩說，美國總統川普對伊朗發動戰爭，犯了與俄羅斯總統普丁2022年同樣的錯誤：太低估敵人反擊能力，自以為憑強大軍力即可速戰速決。他指出，川普以為打伊朗可沿用委內瑞拉模式，抓走（或擊斃）其領導人，推翻其政權後，就能為所欲為。

他指出，川普完全低估了伊朗，未顧慮到開戰可能引發的二階和三階效應，沒深思一旦荷莫茲海峽遭到封鎖，一切貨物都出不了波斯灣，等到情況發生才著急。

奧布萊恩說，美國擁有強大的空軍戰力，伊朗的空防則脆弱不堪，所以美軍想轟炸伊朗哪裡都不成問題；但美方未料到的是，伊朗也有空中攻擊能力--運用成本低廉的無人機還擊。這正是為什麼這場戰爭打了兩周，美方仍未克敵制勝。

情報品質也有問題。可笑的是，美伊戰爭開打當天，優先攻擊的目標之一竟然是伊朗一所女校！這凸顯美國情報系統深度不足，許多傑出人才已離開政府。所以美軍就算每場戰役都打贏伊朗，也未必能在這場戰爭贏得最終勝利。

何不摧毀伊朗無人機和飛彈的生產地點？無人機和飛彈發射器的成本便宜，無人駕駛，不需大量軍事支援，還可零星散布各地，讓美國和以色列難以追蹤，更別提全部找出來毀掉。

伊朗也擁有巨大的地理位置優勢：形同控制了整個波斯灣沿岸。伊朗能輕易封鎖荷莫茲海峽，因為貨輪龐大，行駛又慢，民用船也未裝備防禦系統，用無人機不難擊中。只要伊朗能持續封閉海峽航運，就能對擔心期中選舉年油價飆漲引發民怨沸騰的川普政府構成巨大壓力。

不但油價暴漲，氮氣和氦氣的供應也受阻，尤其氦氣對半導體生產至關重要，許多都運往台灣，一旦斷供，氦價可能翻倍，勢必對電子裝置和電腦構成巨大的漲價壓力。

奧布萊恩說：「諷刺的是，現在唯一能把貨物運出波斯灣的國家是伊朗。伊朗石油出口增加，可把想要運的一切都運出波灣，而且還把石油直接運給中國大陸。」

他說：「我想，中國人現在正哈哈大笑，因為美國無法阻斷中國盟友取得石油。」