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陸將升級精度 傳伊朗改用北斗系統

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中東戰火持續之際，中國大陸宣布，將於近期實施在軌升級北斗衛星導航系統，預計此舉將進一步提升北斗衛星訊號與定位的精度與穩定度。伊朗據報已改用北斗系統。

中國衛星導航系統管理辦公室十三日通報，為提供更加優質服務，北斗衛星導航系統將於近期實施在軌升級，對部分衛星的工作狀態進行優化調整。通報稱，升級期間，將持續加強對系統在軌衛星的聯調聯試、服務性能的監測維護，全力確保用戶體驗。

中國衛星導航系統管理辦公室表示，北斗衛星導航系統目前在軌運行衛星數量已達五十顆，空間訊號精度優於二公尺，全球定位精度優於十公尺，測速精度優於○點二公尺／秒，定時誤差小於廿奈秒。透過精密單點定位服務訊號，可實現定位水準精度優於○點三公尺、垂直精度優於○點六公尺。

公開資料顯示，截至目前，北斗系統已服務全球一四○多個國家和地區，涵蓋兩百多個國家和地區的使用者。

陸媒環球時報此前報導稱，去年七月伊朗通信和資訊技術部副部長奇特薩茲在接受伊媒採訪時曾證實，伊朗正尋求ＧＰＳ的替代選擇。他說，「比如中國的北斗系統，伊朗與中國正在進行的接觸中提出」。

中央社報導，法國對外安全總局前情報課長朱列本周在法國時事評論播客節目La Matinale Tocsin表示，從去年六月以伊戰事後，伊朗（當前）的飛彈打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國北斗衛星導航系統的權限。但報導指，中國大陸迄今未公開證實向任何國家開放北斗系統的軍事應用。

以色列 伊朗 美國 北斗衛星

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