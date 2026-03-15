伊朗哈格島被攻擊 專家估油價每桶上看150美元

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
伊朗哈格島十三日遭美轟炸；圖為衛星公司日前拍攝的該島石油設施影像。路透
伊朗哈格島十三日遭美轟炸；圖為衛星公司日前拍攝的該島石油設施影像。路透

英國智庫「皇家國際事務研究所」專家奎廉估計，外界形容是伊朗「石油生命線」的哈格島被攻擊，國際油價可能從每桶一二○美元升至一五○美元，該島對全球能源市場至關重要。

透過海底管線輸送的伊朗各地油田原油在哈格島集中後，再由油輪裝載。哈格島每天最多可處理數百萬桶原油，也是伊朗當局每年數百億美元收入重要來源。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十三日報導，一位伊朗高官說，伊朗正考慮允許有限數量的油輪通過荷莫茲海峽，條件是船上的石油貨物必須以人民幣進行交易。

上述高官還說，伊朗正制定一項新計畫，以管控油輪通過荷莫茲海峽的流量。

沒有其他主要產油國像伊朗般，如此依賴單一的能源基礎設施。伊朗幾乎將全部的原油出口集中在哈格島這一個點上，包括該國最大的「法拉特伊朗石油公司」，該公司日產達五十萬桶原油，乍看之下就是該國的重大戰略弱點。

美國與以色列在軍事上要摧毀此一設施，在技術上也沒太大障礙。但正因如此，包含去年六月美以和伊朗的戰事，該島都未淪為攻擊目標。

一旦軍事行動令伊朗整個石油產業因此癱瘓達數月甚至數年，那將徹底摧毀市場信心。英國衛報在十三日哈格島遇襲前才引述專家報導，若真的攻擊該島，很可能進一步推高油價。

美國智庫「昆西國家事務研究所」專家漢德賈尼在社媒Ｘ發文示警，一旦美軍攻擊哈格島，伊朗之後也對波斯灣各國採對等報復，那國際油價本周恐攀升至每桶一二五美元；新一波油價衝擊即將到來，下一季通膨率恐衝破百分之四。

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