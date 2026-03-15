憂戰爭升級 首見白宮官員籲美應收兵

美國白宮人工智慧（ＡＩ）與加密貨幣事務主管塞克斯表示，美國應考慮在對伊朗戰事中「宣布勝利並撤出」，並指這是市場樂見的發展。這是川普政府首位主張降溫衝突的高層官員。

塞克斯在十三日播出的播客節目「All-In Podcast」說，美軍與盟友已削弱伊朗軍事能力，當前正是尋找「下車出口」的時機。他認為若衝突持續升級卻看不到明確成果，就必須思考如何降級局勢，停火協議或談判安排可能是可行方向。

塞克斯說，戰爭若進一步升級，「可能導致波斯灣地區幾乎無法居住」，特別是沙烏地阿拉伯，「那將是真正的災難性局面」。

川普十三日表示，美軍已「徹底摧毀」伊朗哈格島上的「所有軍事目標」。塞克斯在節目中針對美國若進一步攻擊此類基礎設施恐引發的後果表示擔憂。

塞克斯也警告，如果這場戰爭持續數周或數月，以色列可能會遭到摧毀，他們的防空系統甚至可能會耗盡。屆時情勢若更惡化，以色列可能考慮動用核武升級戰爭。

川普日前表示，美軍擁有足夠的武器庫存可以「永久」打下去。此說法引發「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營內部分重量級人士反彈，支持者指出，當初投給川普的部分原因，是他承諾終結海外戰爭。