憂戰爭升級 首見白宮官員籲美應收兵

聯合報／ 編譯高詣軒張佑生／綜合報導

美國白宮人工智慧（ＡＩ）與加密貨幣事務主管塞克斯表示，美國應考慮在對伊朗戰事中「宣布勝利並撤出」，並指這是市場樂見的發展。這是川普政府首位主張降溫衝突的高層官員。

塞克斯在十三日播出的播客節目「All-In Podcast」說，美軍與盟友已削弱伊朗軍事能力，當前正是尋找「下車出口」的時機。他認為若衝突持續升級卻看不到明確成果，就必須思考如何降級局勢，停火協議或談判安排可能是可行方向。

塞克斯說，戰爭若進一步升級，「可能導致波斯灣地區幾乎無法居住」，特別是沙烏地阿拉伯，「那將是真正的災難性局面」。

川普十三日表示，美軍已「徹底摧毀」伊朗哈格島上的「所有軍事目標」。塞克斯在節目中針對美國若進一步攻擊此類基礎設施恐引發的後果表示擔憂。

塞克斯也警告，如果這場戰爭持續數周或數月，以色列可能會遭到摧毀，他們的防空系統甚至可能會耗盡。屆時情勢若更惡化，以色列可能考慮動用核武升級戰爭。

川普日前表示，美軍擁有足夠的武器庫存可以「永久」打下去。此說法引發「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營內部分重量級人士反彈，支持者指出，當初投給川普的部分原因，是他承諾終結海外戰爭。

以色列 伊朗 美國 美軍 川普 白宮

延伸閱讀

斗膽開第一槍！白宮AI沙皇呼籲川普對伊朗見好就收

中東戰爭第14天》美軍猛轟伊朗哈格島 最新發展一次看

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

白宮3勢力拔河…牽動川普立場反覆 伊朗戰爭難退場

相關新聞

伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

卡達半島電視台14日報導，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社已敦促阿拉伯聯合大公國民眾，「立即」撤離杜拜的傑伯阿里港、阿布達比的哈里發港，以及阿聯東岸的富查伊哈港周圍地區。

戰火擾亂能源供給…德黑蘭挾持它威脅全球 彭博：伊朗將變更危險

在美國和以色列對伊朗發動的戰爭屆滿兩周之際，德黑蘭當局已證明比華府原本預期更有韌性。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）指出，這場戰爭將使德黑蘭當局察覺伊朗能輕易擾亂全球能源供給，這將使該國變得更危險。

警告「必要時戰火將持續」 以色列防長：對伊朗戰爭進入決定性階段

以色列國防部長卡茲今天表示，對伊朗的戰爭進入「決定性階段」。他同時讚揚美軍轟炸伊朗原油出口樞紐哈格島上軍事目標的行動

封鎖下的罕見例外？2艘印度籍油輪懸掛國旗 順利通過荷莫茲海峽

印度當局今天表示，2艘懸掛印度國旗、載有液化石油氣（LPG）的油輪已順利通過荷莫茲海峽，駛往印度西部的港口...

美軍抽離 紐時：美伊戰考驗美對亞洲的安全承諾

紐約時報十三日分析，美國持續調動兵力轉往中東使亞洲盟友不安，進行兩周的美以伊戰爭已考驗美國對亞洲的安全承諾。亞洲正從這場戰爭得出三個初步結論：亞洲遠非美國的最優先事項；中國大陸的影響力及信心將提升；各國不能靠美國提供武器。

伊朗反擊… 阿聯石油樞紐遭襲 以嗆戰爭持續到必要之時

美軍十三日轟炸伊朗哈格島後，伊朗隨後發動反擊，阿聯東岸的主要石油樞紐富查伊哈港附近，遭攔截無人機的殘骸十四日引發火災，消息人士稱若干石油裝載作業暫停。阿聯國防部說，其防空系統當天攔截伊朗九枚彈道飛彈和卅三架無人機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。