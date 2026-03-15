伊朗反擊… 阿聯石油樞紐遭襲 以嗆戰爭持續到必要之時

美軍十三日轟炸伊朗哈格島後，伊朗隨後發動反擊，阿聯東岸的主要石油樞紐富查伊哈港附近，遭攔截無人機的殘骸十四日引發火災，消息人士稱若干石油裝載作業暫停。阿聯國防部說，其防空系統當天攔截伊朗九枚彈道飛彈和卅三架無人機。

伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）說，打擊美國隱藏在阿拉伯聯合大公國港口、碼頭的美軍飛彈發射據點，是伊朗合法權利。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社已敦促阿聯民眾，立即撤離杜拜傑伯阿里港、阿布達比的哈里發港，以及阿聯東岸的富查伊哈港周圍地區。

伊朗塔斯尼姆通訊社十四日報導，ＩＲＧＣ說，伊朗又分批打擊以色列南部三處地點、以北海法等三地、卡達烏代德空軍基地等中東美軍基地，以及伊拉克境內「分離主義」組織據點。

另外，伊拉克安全官員說，一枚飛彈擊中美國駐巴格達大使館園區內的直升機停機坪。另有伊拉克官員指稱，該使館遭無人機擊中。十四日上午的畫面顯示該使館園區冒出濃煙；這是二月底開戰以來，該使館第二次遇襲。

半島電視台報導，上述使館園區的反火箭、火砲和迫擊砲（Ｃ-ＲＡＭ）系統相關設施遭飛彈擊中。親伊朗的伊拉克什葉派民兵「真主黨旅」聲稱十四日襲擊該使館，目標是Ｃ-ＲＡＭ攔截系統。

華爾街日報十三日則引述兩位美國官員報導，五架在沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地的美國空軍加油機，在地面因伊朗飛彈攻擊受損，正進行維修，未有人員傷亡。這使美國空軍受損或毀損的加油機總數增為至少七架。美國官員說，已十三位美軍人員在對伊朗的軍事行動殉職。

以軍說，十三日夜間至十四日上午轟炸德黑蘭數十個目標，包括伊朗政府主要太空研究中心，以及一家協助伊朗打造防空系統的工廠。以軍發言人德弗林十三日聲稱，兩周來對伊朗發動逾七六○○次空襲，估計擊殺四千至五千名伊朗官兵；國防部長卡茲十四日說，以伊衝突正升級且進入決定性階段，將持續到「必要之時」。

黎巴嫩公共衛生部十四日說，以色列當天對黎巴嫩南部布爾傑卡拉維耶鎮一處醫療中心發動空襲，造成至少十二名醫務人員死亡、一人受傷。