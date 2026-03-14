川普盼各國派軍艦確保荷莫茲海峽暢通 中國大陸被點名

美國總統川普表示，希望受伊朗試圖封鎖荷莫茲海峽影響的中國大陸和日本等國家派遣軍艦，以維持該海峽暢通及安全。

川普14日在社群媒體Truth Social上說：「我們已完全摧毀伊朗軍力，但他們仍能輕易派出一或兩架無人機、布下水雷或發射短程飛彈…希望中國大陸、法國、日本、南韓、英國和其他受這項人為限制影響的國家，派遣軍艦前往該地區，讓荷莫茲海峽不再受這個已徹底毀滅的國家威脅。」