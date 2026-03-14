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伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

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川普稱許多國家將和美國一同派艦 確保荷莫茲海峽安全

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普13日在安德魯聯合基地向媒體發言。法新社
美國總統川普13日在安德魯聯合基地向媒體發言。法新社

美國總統川普十四日在真實社群發文寫道，許多國家，特別是受伊朗企圖封鎖荷莫茲海峽影響的國家，將與美國一同派遣軍艦，以確保該海峽暢通和安全。

川普說，伊朗軍事能力已完全被毀，但伊方仍可輕易在荷莫茲海峽沿岸或該海峽內，發射一兩架無人機、投放水雷或發射近程飛彈。他說，但願受到伊朗人為封鎖荷莫茲影響的中國大陸、法國、日本、南韓、英國等國，將派遣軍艦前往該地區，使荷莫茲海峽不再受「已被徹底斬首」的伊朗威脅。

川普說，美國同時將對當地「海岸線」進行猛烈轟炸，並持續擊沉伊朗船隻，「無論如何，我們很快將使荷莫茲海峽恢復暢通、安全和自由！ 」

以色列 伊朗 美國 川普 荷莫茲海峽

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