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並未淪為輸家？美伊開戰衝擊石油供應 法媒分析大陸能源布局優勢

中央社／ 巴黎14日專電
美國、以色列及伊朗開戰，荷莫茲海峽交通停擺，影響全球能源供應。圖／路透社
美國、以色列及伊朗開戰，荷莫茲海峽交通停擺，影響全球能源供應。圖／路透社

中東衝突衝擊全球能源供應，部分觀察家認為仰賴伊朗石油的中國將成為輸家。但法國快訊週刊一篇文章提到，中國在綠能領域居領先地位，很難說當前局勢真的削弱了中國。

快訊週刊（L’Express）報導，不少觀察家認為中國是伊朗戰爭中的最大輸家之一；必須承認，中國在能源方面似乎確實受到打擊，因為中國是伊朗石油出口的第一大客戶，以低價採購伊朗石油產量的8到9成。

能源市場情報公司Kpler也表示，中國進口的石油和液化天然氣中有不少經由荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）運輸，而這條水道的交通正嚴重受限。

美國以色列上月底聯手攻擊伊朗，伊朗隨後反擊，作為石油和天然氣關鍵運輸水道的荷莫茲海峽交通停擺，影響全球能源供應。

但報導指出，考量到中國多年來精心籌劃其主導性和韌性戰略，很難說當前局勢真的削弱了這個國家。

中國政府已下令煉油廠減少石油產品出口，以將資源留給國內市場；此外，中國還可仰賴長期累積的大量戰略儲備，估計約14億桶石油，比國際能源總署（IEA）所有成員國的總和還要多。

法國國際暨戰略關係研究所（IRIS）研究主任兼能源轉型研究機構IFP Energies nouvelles經濟學者哈契（Emmanuel Hache）表示，「對中國來說，這只是一場短暫危機，中國多年來一直在為這種局面做準備」，一方面有賴其石油和天然氣供應多元化，一方面也因為中國發展電氣化戰略。

哈契說，這場戰爭理應在全球許多地區加速去碳化進程，而中國在低碳技術上已是全球最大投資國，也是太陽能板和電池的製造及出口大國，因此很可能成為最終大贏家。

美國哥倫比亞大學全球能源政策中心（Center onGlobal Energy Policy）研究員鄧麗嘉（Erica Downs）也持類似看法。她說：「這場衝突證實北京過去20年來為了強化能源安全所做的努力很正確。」

哈契則認為，美國和中國如今是兩個運作方式截然不同的大國，前者著眼於短期，而後者為長遠思考。

報導最後寫道，撇開戰爭的立即影響不談，中國走在成為全球首屈一指電力大國的道路上，似乎比一些人所想像的更加穩固。

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