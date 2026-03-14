伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

卡達半島電視台14日報導，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社已敦促阿拉伯聯合大公國民眾，「立即」撤離杜拜的傑伯阿里港、阿布達比的哈里發港，以及阿聯東岸的富查伊哈港周圍地區。

塔斯尼姆通訊社說，由於美軍在民用設施進行部署和藏匿，「這些地區已成為合法目標，將在未來幾小時內成為打擊目標」。

此前，法新社記者已在富查伊哈邦的方向看到濃煙竄出。業界消息人士指出，部分石油裝載作業被迫中斷。美國13日空襲伊朗哈格島數小時後，波斯灣地區多處石油設施傳出遇襲。