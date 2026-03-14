快訊

伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

戰火擾亂能源供給…德黑蘭挾持它威脅全球 彭博：伊朗將變更危險

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
阿拉伯聯合大公國在富查伊哈的石油設施，14日可見濃煙竄出。美聯社
阿拉伯聯合大公國在富查伊哈的石油設施，14日可見濃煙竄出。美聯社

卡達半島電視台14日報導，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社已敦促阿拉伯聯合大公國民眾，「立即」撤離杜拜的傑伯阿里港、阿布達比的哈里發港，以及阿聯東岸的富查伊哈港周圍地區。

塔斯尼姆通訊社說，由於美軍在民用設施進行部署和藏匿，「這些地區已成為合法目標，將在未來幾小時內成為打擊目標」。

此前，法新社記者已在富查伊哈邦的方向看到濃煙竄出。業界消息人士指出，部分石油裝載作業被迫中斷。美國13日空襲伊朗哈格島數小時後，波斯灣地區多處石油設施傳出遇襲。

美國 以色列 伊朗 杜拜

延伸閱讀

無人機殘骸釀火災 阿聯關鍵補給港原油裝載被迫部分中斷

伊朗持續攻擊！親美波斯灣國家遇襲 阿聯、沙烏地攔截攻擊

【新聞分析】哈格島：伊朗石油命脈與波灣戰局焦點

中東戰爭第14天》美軍猛轟伊朗哈格島 最新發展一次看

相關新聞

伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

卡達半島電視台14日報導，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社已敦促阿拉伯聯合大公國民眾，「立即」撤離杜拜的傑伯阿里港、阿布達比的哈里發港，以及阿聯東岸的富查伊哈港周圍地區。

戰火擾亂能源供給…德黑蘭挾持它威脅全球 彭博：伊朗將變更危險

在美國和以色列對伊朗發動的戰爭屆滿兩周之際，德黑蘭當局已證明比華府原本預期更有韌性。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）指出，這場戰爭將使德黑蘭當局察覺伊朗能輕易擾亂全球能源供給，這將使該國變得更危險。

警告「必要時戰火將持續」 以色列防長：對伊朗戰爭進入決定性階段

以色列國防部長卡茲今天表示，對伊朗的戰爭進入「決定性階段」。他同時讚揚美軍轟炸伊朗原油出口樞紐哈格島上軍事目標的行動

封鎖下的罕見例外？2艘印度籍油輪懸掛國旗 順利通過荷莫茲海峽

印度當局今天表示，2艘懸掛印度國旗、載有液化石油氣（LPG）的油輪已順利通過荷莫茲海峽，駛往印度西部的港口...

並未淪為輸家？美伊開戰衝擊石油供應 法媒分析大陸能源布局優勢

中東衝突衝擊全球能源供應，部分觀察家認為仰賴伊朗石油的中國將成為輸家。但法國快訊週刊一篇文章提到，中國在綠能領域居領先地...

瑞士維持中立原則 兩度拒絕美國飛越領空且禁售武器

自中東局勢升高以來，瑞士聯邦委員會13日將美國、以色列與伊朗的衝突視為戰爭。官員在聯邦記者會上證實，已兩度拒絕美軍請求飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。