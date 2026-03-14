大規模精準打擊 美軍中央司令部：已轟炸伊朗哈格島逾90個軍事目標

在美國和以色列對伊朗發動的戰爭屆滿兩周之際，德黑蘭當局已證明比華府原本預期更有韌性。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）指出，這場戰爭將使德黑蘭當局察覺伊朗能輕易擾亂全球能源供給，這將使該國變得更危險。

2026-03-14 21:14