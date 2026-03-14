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大規模精準打擊 美軍中央司令部：已轟炸伊朗哈格島逾90個軍事目標

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美軍中央司令部表示，美軍昨天夜間對伊朗的哈格島執行大規模精準打擊，成功擊中島上90多個軍事目標，同時保持當地石油基礎設施未受損。圖／法新社、歐洲太空總署
美軍中央司令部表示，美軍昨天夜間對伊朗的哈格島執行大規模精準打擊，成功擊中島上90多個軍事目標，同時保持當地石油基礎設施未受損。圖／法新社、歐洲太空總署

美軍中央司令部今天表示，美軍昨天夜間對伊朗的哈格島（KhargIsland）執行大規模精準打擊，成功擊中島上90多個軍事目標，同時保持當地石油基礎設施未受損。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體平台X發文表示，這次行動摧毀了伊朗的海軍水雷儲存設施、飛彈儲存碉堡及其他多項軍事設施。

美國總統川普（Donald Trump）昨天警告，伊朗若不停止在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊船隻，他將下令打擊哈格島上的石油設施。

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