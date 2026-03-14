戰火擾亂能源供給…德黑蘭挾持它威脅全球 彭博：伊朗將變更危險

在美國和以色列對伊朗發動的戰爭屆滿兩周之際，德黑蘭當局已證明比華府原本預期更有韌性。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）指出，這場戰爭將使德黑蘭當局察覺伊朗能輕易擾亂全球能源供給，這將使該國變得更危險。

美國和以色列展開的攻勢，可能已削弱伊朗作戰能力，這是伊朗飛彈與無人機攻擊減少原因之一，但這些攻擊未徹底摧毀軍力或消滅領導階層。儘管承受空前壓力，伊朗體制仍根深柢固，該國已選擇已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子接替哈米尼，發出反抗及政權將延續下去的訊號。

伊朗也已從這場衝突學到寶貴經驗，其中之一是該國能輕易擾亂全球經濟。除了攻擊中東能源基礎設施，伊朗也透過威脅、攻擊和水雷封鎖荷莫茲海峽，導致油價大漲及金融市場陷入恐慌。德黑蘭當局已發現一種新施壓手段，這個手段不只簡單好用，而且還可能強大到足以讓美國總統川普「TACO」。

截至目前為止美國和伊朗同意停火可能性很低，但如果真的停火，伊朗學到的最重要一課，將是該國不只能在美國砲火中存活下來，還能輕易挾持全球經濟做為人質，這將使伊朗變得充滿危險。