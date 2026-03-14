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無人機殘骸釀火災 阿聯關鍵補給港原油裝載被迫部分中斷

中央社／ 杜拜14日綜合外電報導
兩名業界消息人士指出，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦今天發生火災，部分石油裝載作業被迫中斷。圖／路透社
兩名業界消息人士指出，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦今天發生火災，部分石油裝載作業被迫中斷。圖／路透社

兩名業界消息人士指出，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦今天發生火災，部分石油裝載作業被迫中斷。

路透社報導，富查伊哈邦（Fujairah）媒體辦公室表示，攔截一架無人機期間，墜落的殘骸引發火災，沒有人員受傷通報。民防部隊正試圖控制火勢。

據報當地石油裝載作業暫停，但是有關當局沒有提供相關資訊。

彭博（Bloomberg News）稍早報導，位在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）外的富查伊哈港遭到一架無人機攻擊而起火，部分石油裝載作業已經暫停。

法新社記者也看到阿聯重要能源設施所在的富查伊哈邦方向竄出濃煙。美國空襲伊朗哈格島（KhargIsland）數小時後，波斯灣地區多處石油設施旋遭攻擊，這似乎是其中最新一起。

擁有一個重要港口的富查伊哈邦上空籠罩黑色煙雲。伊朗過去就曾鎖定作為石油儲存和交易中心的港區進行攻擊。這個港口同時也是重要的石油出口碼頭所在。

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