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封鎖下的罕見例外？2艘印度籍油輪懸掛國旗 順利通過荷莫茲海峽

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封鎖下的罕見例外？2艘印度籍油輪懸掛國旗 順利通過荷莫茲海峽

中央社／ 新德里14日綜合外電報導
美國、以色列及伊朗爆發衝突，荷莫茲海峽交通中斷。圖／路透社
美國、以色列及伊朗爆發衝突，荷莫茲海峽交通中斷。圖／路透社

印度當局今天表示，2艘懸掛印度國旗、載有液化石油氣（LPG）的油輪已順利通過荷莫茲海峽，駛往印度西部的港口。

綜合法新社與路透社的報導，印度港口、船務與水道部特別秘書辛哈（Rajesh Kumar Sinha）在新德里的新聞簡報會上表示：「這2艘船已於清晨平安通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），目前正前往印度途中。」

伊朗駐印度大使法塔里（Mohammad Fathali）也在今天表示，德黑蘭當局已允許部分印度船隻航行通過荷莫茲海峽。此舉顯示伊朗打亂全球能源供應的封鎖行動中，出現了罕見的例外。

法塔里並未證實安全通過的具體印度船隻數量。他是在新德里參加「今日印度」（India Today）電視台主辦的論壇時，做上述表示。

美國以色列聯合對德黑蘭展開轟炸行動以來，伊朗當局基本上封鎖了荷莫茲海峽。全球約20%的石油及海運液化天然氣經由荷莫茲海峽運輸。

伊朗 美國 以色列 印度 荷莫茲海峽 新德里

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