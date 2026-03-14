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馬克宏：黎巴嫩願與以色列直接對話 可在巴黎談判
法國總統馬克宏今天表示，捲入中東戰爭的黎巴嫩已準備好與鄰國以色列「直接對話」，他並提議在法國首都巴黎主持雙方談判。
法新社報導，伊朗原最高領袖哈米尼（AliKhamenei）2月28日在美國和以色列聯合空襲行動中身亡後，伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）便攻擊以色列作為報復，其領袖卡西姆（Naim Qassem）昨天還說，他們準備好與以色列長期對抗。
馬克宏（Emmanuel Macron）今天在社群媒體平台X發文寫道：「為了防止黎巴嫩陷入一團混亂，必須盡一切努力。」黎巴嫩過去屬於法國的保護國（protectorate）。
他說：「真主黨必須立即停止其魯莽的行動計畫。以色列必須放棄大規模進攻計畫及停止大規模空襲」。
馬克宏還表示，「黎巴嫩政府已示意願意與以色列直接對話」，而這些談判須有社會各方代表參與。
他說，法國已準備好在巴黎主持這些對談，以利成行；他也已與黎巴嫩總統及總理通過話。
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