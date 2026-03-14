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哈瑪斯籲伊朗停止攻擊鄰國 強調德黑蘭有權自衛

中央社／ 加薩市14日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）今天重申伊朗有防禦以色列美國攻擊的權利，同時呼籲德黑蘭避免攻擊鄰近國家。

法新社報導，哈瑪斯在聲明中指出：「在確認伊朗伊斯蘭共和國有權根據國際規範和法律，採取一切可用手段回應這項侵略的同時，這個運動也呼籲伊朗兄弟們避免以鄰國為目標。」

曾在加薩與以色列爆發長達2年毀滅性戰爭的哈瑪斯也呼籲國際社會立即致力於結束這場持續中的戰爭。

哈瑪斯先前針對伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）於2月28日戰爭首日遭到擊斃予以公開譴責，形容這是「駭人聽聞罪行」，並且對哈米尼長期支持這個巴勒斯坦運動表示感謝。

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