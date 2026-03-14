中東戰火延燒多日 伊朗：至少56處博物館和古蹟被毀損

伊朗戰爭進入第15天，伊朗文化遺產、旅遊和手工業部今天指出，全國至少有56處博物館和古蹟遭到毀損。

法新社報導，當地媒體報導，列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的德黑蘭古列斯坦宮（Golestan Palace）因美國和以色列攻擊，於衝突最早那幾天內就遭到毀損。

此一宮殿建築群是伊朗首都歷史最悠久古蹟之一，曾是卡札爾王朝（Qajar Dynasty）王室居所。

文化遺產、旅遊和手工業部表示，德黑蘭受損歷史古蹟數量最多，共有19處受到不同程度破壞。

此外，中部城市伊斯法罕（Isfahan）市中心的17世紀建築瑰寶、壯麗的納克什賈汗廣場（Naghsh-e JahanSquare）也受損。

在南部布什爾省（Bushehr）的錫拉夫港（Siraf），歷史街區中多棟百年老宅遭到攻擊損壞。

聯合國教科文組織昨天告訴法新社，伊朗、以色列和黎巴嫩數以百計因戰爭而受損或受到威脅的歷史遺址令人引以為憂。