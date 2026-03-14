伊朗持續攻擊！親美波斯灣國家遇襲 阿聯、沙烏地攔截攻擊

中東戰爭未見止息跡象，伊朗持續襲擊親美的波斯灣國家，阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯於當地時間今天清晨通報攔截事件，巴林則呼籲居民至安全地點避難。

●阿拉伯聯合大公國

美國有線電視新聞網（CNN）報導，杜拜當局表示，「成功攔截行動」造成的殘骸墜落並擊中市中心一棟建築。

杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）約於當地時間上午7時指出：「現場未發生火災，也沒有人員傷亡通報。」

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯國防部通報，自午夜以來面臨一波空襲企圖，沙國已攔截19架無人機（其中16架是在東部地區被攔截）以及1枚朝中部艾卡吉（Al-Kharj）地區發射的彈道飛彈。

卡達國防部表示，武裝部隊攔截了針對該國的「飛彈攻擊」。CNN在卡達的採訪團隊提到，他們聽見攔截行動發出的巨響。

卡達內政部宣布，為維護公共安全，正對多個指定區域採取預防性撤離措施。

●巴林

根據巴林內政部，當地時間凌晨1時過後不久，境內響起警報，當局呼籲居民盡速前往最近安全地點避難。

●阿曼

出於安全風險考量，美國國務院昨天深夜下令非緊急美國政府人員及其家屬離開阿曼。