島上軍事目標被摧毀 伊朗哈格島承擔9成原油出口、大陸重要能源供應地

美軍昨天摧毀伊朗哈格島上軍事目標。該島是出口伊朗90%石油的樞紐，長期以來被視為一大戰略弱點，一旦遭到攻擊將會引發德黑蘭強烈反擊。大部分經該島出口的石油銷往中國。

路透社報導，美國總統川普在社群媒體上表示，美軍「徹底摧毀哈格島（Kharg Island）上每一個軍事目標」，威脅若伊朗持續干擾荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運，島上的石油設施也可能成為目標。

伊朗於2月28日以色列和美國發動戰爭前大幅提高石油產量，根據油輪業追蹤網站TankerTracker.com和能源市場情報公司Kpler資料，它在開戰後持續以每天110萬到150萬桶的速度出口石油。

●伊朗石油命脈

市場密切關注這波攻擊是否損及哈格島上錯綜複雜的管線網絡、碼頭和油槽。即便是輕微的中斷也可能進一步收緊全球供應，給原已動盪的市場增添壓力。

法新社報導，在川普表示美軍摧毀島上軍事目標後，伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）今天引述當地消息人士報導，島上石油設施沒有遭到毀損。

能源產業金融服務公司Pickering Energy Partners投資長皮克林（Dan Pickering）表示：「如果你摧毀哈格島的基礎設施，等於市場永遠每天減少200萬桶，直到海峽局勢穩定前都無法恢復。」

美國油價追蹤網站GasBuddy分析師迪漢（Patrick DeHaan）表示：「我非常擔心這（指哈格島遭到襲擊）使局勢升溫，伊朗愈發無路可退，可能也會升高衝突。當伊朗走投無路，會更加膽大妄為。」

目前伊朗幾乎已關閉荷莫茲海峽航運。全球20%原油輸出通過這個海峽，主要運往亞洲。

●中國至關重要能源供應地

伊朗本土沿岸因水深不足，無法讓超大型油輪靠岸。位在荷莫茲海峽西北方約483公里處的哈格島距離本土26公里，水深足以停靠超大型油輪。

伊朗大部分經哈格島出口的石油銷往中國。這個全球最大原油進口國正採取包括禁止成品油出口等措施，以因應中東動盪並確保本國供應。

根據Kpler數據，今年截至目前為止，伊朗原油占中國海運進口量11.6%，買家主要是獨立煉油商。美國制裁伊朗，令多數買家卻步，但中國獨立煉油商仍以大幅折扣價進行採購。

Kpler數據顯示，伊朗今年截至目前每天出口170萬桶原油，其中155萬桶經由哈格島運出。

Kpler數據也指出，戰前伊朗於2月份一度將石油出口提升至每天217萬桶，2月16日當週更創下每天379萬桶的紀錄。

摩根大通（JPMorgan）在報告中引用Kpler資料指出，哈格島約有3000萬桶儲油容量，截至3月初，島上存有約1800萬桶原油。

伊朗是石油輸出國家組織（OPEC）第3大產油國，供應全球約4.5%石油，其原油產量約為每天330萬桶，每天另還生產130萬桶凝析油和其他液體燃料。