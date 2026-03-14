中東戰火阻原油運輸 美國稱可提供亞太地區「可靠能源供應」

美國內政部長柏根（Doug Burgum）今天表示，在當前中東戰事嚴重影響區域石油和天然氣流動之際，美國可以為亞太地區提供「可靠的」能源供應。

法新社報導，自從美國和以色列對伊朗發動攻擊，導致伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）喪生並使中東陷入戰爭以來，石油和天然氣價格已大幅飆漲。

這場衝突幾乎已使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的交通完全停擺。荷莫茲海峽是石油和天然氣的關鍵轉運點，其中絕大部分是運往亞洲。

柏根在東京一場匯集亞太地區17個國家的活動上表示，美國總統川普的「能源主導」（energydominance）政策旨在確保「我們擁有能源以實現國內繁榮，並且我們有能力向我們的朋友和盟友出售能源」。

他說，這確保了亞太地區擁有「可靠、可負擔且安全」的能源供應，而這種供應「不會被一個恐怖主義政權所中斷」。

柏根也談到對關鍵礦物安全供應的需求，目前各國正努力減少對最大出口國中國的依賴。

諸如鋰與鈷等關鍵礦物，被廣泛應用於電動車、太陽能板、智慧型手機到噴射引擎與導向飛彈等各種產品中。