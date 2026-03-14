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川普稱伊朗被徹底擊敗想談協議 但「我不會接受」

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天表示，在美國與以色列伊朗軍事行動中，伊朗已被徹底擊敗，並且想要達成協議，不過他不會接受；伊朗官員則矢言將繼續戰鬥。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「假新聞媒體討厭報導美軍對抗伊朗的表現有多好。伊朗已被徹底擊敗並想要達成協議，但絕不是我會接受的那種協議！」他並未詳細說明。

法新社報導，川普發表這番言論之前，曾提到華府已猛烈轟炸伊朗石油樞紐哈格島（Kharg Island）的軍事目標，且美國海軍很快將開始為通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪護航。

然而，隨著美國對伊朗的空襲持續進行，德黑蘭當局也向以色列及波斯灣鄰國發動新一波無人機與飛彈攻擊。

與此同時，數名伊朗高層官員今天參加了在德黑蘭舉行的一場立場強硬的親政府集會，與示威者並肩遊行，他們揮舞著寫有「美國去死」和「以色列去死」的標語。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本週表示目前仍不會進行談判，且若有必要，會持續攻擊下去。

阿拉奇本週告訴美國公共電視網（PBS）：「我認為與美國人對話不會在我們的討論範圍內了。」他補充說，德黑蘭當局在先前與美國的談判中有過「非常痛苦的經歷」。

軍事行動 美國 川普 以色列 伊朗

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