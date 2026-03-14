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斗膽開第一槍！白宮AI沙皇呼籲川普對伊朗見好就收

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
白宮AI沙皇薩克斯成為川普政府首位公開呼籲美國停止攻擊伊朗的高層官員。美聯社
白宮AI沙皇薩克斯成為川普政府首位公開呼籲美國停止攻擊伊朗的高層官員。美聯社

美國白宮人工智慧與加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）表示，美國應考慮在對伊朗戰事中「宣布勝利並撤出」，成為川普政府首位主張降溫衝突的高層官員。薩克斯在播客節目《All-In Podcast》指出，美軍與盟友已削弱伊朗軍事能力，當前正是尋找「下車出口」（off-ramp）的時機。他認為若衝突持續升級卻看不到明確成果，就必須思考如何降級局勢，而停火協議或談判安排可能是可行方向。 

美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊後，伊朗與黎巴嫩的盟友真主黨隨即展開報復行動，向以色列及中東多地發射飛彈與無人機。戰事迅速擴大，並對全球能源與金融市場造成衝擊，國際油價明顯上升，各地股市出現震盪。伊朗駐聯合國大使表示，美以空襲已造成伊朗超過1300人死亡；以色列則稱伊朗攻擊導致12人喪生，美軍也有7名官兵陣亡。 

薩克斯的發言凸顯川普政府內部對戰爭目標與下一步策略仍存在討論空間。隨著戰事進入持久化階段，華府面臨在維持軍事壓力與避免衝突全面擴大之間取得平衡的政治與戰略考驗。外界普遍關注，美國是否會在未來數周尋求外交出口，以防止中東戰局進一步外溢並衝擊全球能源與金融秩序。

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