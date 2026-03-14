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影／美國駐伊拉克大使館遇襲冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」
半島電視台阿拉伯語頻道與美聯社報導，美國駐伊拉克巴格達大使館據稱遭到攻擊，現場可見濃煙升起，並傳出空襲警報聲響。
美國駐伊拉克使館建築群規模龐大，位於巴格達高度戒備的「綠區」（Green Zone）內。美聯社引述伊拉克官員說法指出，使館院區內一處直升機停機坪遭飛彈擊中。另有一名伊拉克安全官員向法新社表示，一架無人機擊中使館院區。
巴格達美國大使館尚未就事件立即發表評論，但13日稍早已重新發布針對伊拉克的第四級安全警報（Level 4），警告伊朗及與伊朗結盟的民兵組織過去曾對美國公民、利益與基礎設施發動攻擊，並且「可能繼續將其視為目標」。
巴格達的美國使館園區是全球規模最大的美國外交設施之一，過去曾多次遭到與伊朗結盟的民兵組織以火箭與無人機攻擊。
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