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伊朗石油命脈哈格島成焦點 專家：川普若攻擊油價恐飆到150美元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張由歐洲太空總署（ESA）提供的哥白尼哨兵二號衛星2日影像顯示，伊朗主要原油出口終端所在地哈格島的景象。哈格島位於波斯灣北部，距離伊朗本土約25公里。法新社
這張由歐洲太空總署（ESA）提供的哥白尼哨兵二號衛星2日影像顯示，伊朗主要原油出口終端所在地哈格島的景象。哈格島位於波斯灣北部，距離伊朗本土約25公里。法新社

美國以色列持續轟炸伊朗，對伊朗經濟生存至關重要的目標，即最大石油出口碼頭所在地哈格島（Kharg　Island）始終毫髮未傷。直到美國總統川普13日宣布，美軍已徹底摧毀島上的所有軍事目標，並威脅可能進一步摧毀該島的石油基礎設施。

The Conversation與衛報報導，伊朗各地油田透過海底管線輸送的石油會在哈格島集中，再裝載至油輪，大多運往中國。哈格島滿載運作時每天可處理數百萬桶石油；該地占伊朗原油出口的90%，同時也是政府每年數百億美元收入的重要來源。

沒有其他主要產油國如此依賴單一設施。伊朗幾乎把所有石油出口集中在單一一點，乍看之下像是重大戰略弱點。此外，美國與以色列若要摧毀這個設施，在軍事技術上也沒有太大障礙。但矛盾的是，正因如此，哈格島至今仍未成為攻擊目標。

金融市場已不太相信，川普能在避免長期衝擊全球經濟的情況下，達成模糊的戰爭目標，如果癱瘓伊朗整個石油產業數月甚至數年，市場信心將被徹底摧毀。專家稍早接受衛報訪問時表示，若對哈格島採取軍事行動，可能進一步推高油價

查塔姆研究所（Chatham House）研究員奎利亞姆（Neil Quilliam）表示，如果哈格島遭到攻擊，油價可能從每桶120美元升至150美元。他指出：「這裡對全球能源市場來說太重要了。」

川普宣布下令轟炸哈格島後數小時內，伊朗武裝部隊表示，任何對伊朗石油與能源基礎設施的攻擊，都將導致伊朗攻擊該地區與美國合作的石油公司擁有的能源基礎設施。伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）12日才警告，哈格島若遭攻擊，伊朗將「放棄一切克制」。

昆西研究所董事漢爾賈尼（Amir Handjani）在「Ｘ」指出，如果川普真的採取行動，而伊朗在整個波斯灣國家對等報復，油價下週初可能升至每桶125美元。他並警告，一波油價衝擊即將到來，下一季通膨率可能衝破4%。

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