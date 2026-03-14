中東戰爭第14天》美軍猛轟伊朗哈格島 最新發展一次看

中東戰爭今天進入第14天，美軍猛烈轟炸伊朗石油出口樞紐哈格島軍事目標，美國總統川普揚言若航行受阻將摧毀石油設施。同時，布倫特原油價格本週飆漲11%，全球經濟正面臨嚴峻通膨威脅。

法新社彙整以下中東戰爭的最新戰情重點。

●美以動向

川普今天表示，美軍已猛烈轟炸伊朗哈格島（Kharg Island）的軍事目標；哈格島處理伊朗幾乎所有的原油出口。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他目前選擇不摧毀島上的石油基礎設施，但若伊朗干擾荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的自由安全航行，他將立即重新考慮。

川普今天告訴記者，美國海軍將在「很快」的時間內開始為通過荷莫茲海峽的油輪護航，以恢復石油出口。目前他正努力應對美國國內油價飆升問題。

另一方面，根據「華爾街日報」報導，美國似乎正派遣一艘兩棲突擊艦和大批陸戰隊員前往中東地區，以增強美軍在中東的部署。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，涉及的陸戰隊為一個遠征支隊，通常包含2500名陸戰隊員與官兵。

此外，美國國務院也正懸賞1000萬美元，徵求有關伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）及其他高層官員的資訊。

以色列方面，軍方表示，自從與美國展開聯合行動以來，已在伊朗境內進行約7600次攻擊，在黎巴嫩境內則進行1100次打擊。

法新社記者目擊，在伊朗發射飛彈的警報響起，並傳出爆炸聲後，以色列商業中心特拉維夫（TelAviv）周邊有兩處地點冒出濃煙。

●伊朗動向

伊朗新聞機構報導，為回應哈格島遇襲，伊朗軍方在德黑蘭當地時間14日透過聲明威脅指出，要是伊朗的石油設施遭到攻擊，將摧毀該地區與美國有關的能源基礎設施。

伊朗官媒還報導，伊朗向以色列發動新一輪飛彈攻擊；以色列救援人員表示，襲擊後並未收到人員傷亡報告。

以軍則表示已辨識出來自伊朗的飛彈，防空系統正運作攔截威脅，多個地區響起防空警報，民眾紛紛躲入避難所。

●油價股匯動態

由於投資人擔心危機延長可能推升通膨並打擊全球經濟，油價今天維持在每桶100美元以上，股市則下跌。

國際原油基準指標布倫特原油收在每桶103.14美元，本週累計上漲11%。自美以空襲伊朗使石油資源富饒的中東地區陷入戰爭以來，油價已暴漲超過42%。

●其他國家及組織

安全消息人士告訴法新社，伊拉克首都巴格達（Baghdad）當地時間14日傳出爆炸聲響，兩次空襲鎖定了勢力強大的親伊朗團體「真主黨旅」（KataebHezbollah），造成兩名成員喪生，其中包括一名「關鍵人物」。

消息人士並未指明空襲的幕後黑手，但自戰爭爆發以來，多起針對伊拉克境內親伊朗戰士的攻擊，皆被歸咎於美國與以色列。

卡達內政部當地時間14日表示，由於伊朗對波斯灣國家持續發動報復性空襲，卡達正針對部分「關鍵地區」進行撤離行動。

卡達首都杜哈（Doha）市中心的穆謝雷布區（Musheireb）部分居民收到手機簡訊，要求他們「立即撤離至最近的安全地點」，作為暫時性預防措施。

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩南部一個初級醫療中心發動攻擊，造成至少12名醫護人員喪生。

衛生部指出，這次攻擊是「數小時內二度對衛生部門發動攻擊」。在此之前，對薩瓦內（Sawaneh）的攻擊已造成兩名隸屬真主黨（Hezbollah）及其盟友組織「艾瑪爾」（Amal）的醫護人員身亡。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）表示已準備好與以色列進行長期對抗。與此同時，以色列揚言要將讓黎巴嫩在基礎設施損壞方面付出「日益沉重的代價」。

黎巴嫩衛生部表示，以色列的攻擊今天仍在繼續，其中包括在南部港口城市錫登（Sidon）附近一個村莊的攻擊，造成8人喪命。衛生部表示，自3月2日以來，以色列的攻擊已在黎巴嫩造成至少773人喪生。

此外，知情人士告訴法新社，隨著戰爭席捲中東地區，在巴林和沙烏地阿拉伯舉行的一級方程式（F1）賽車將取消或重新安排。

巴林賽事原定於4月10日至12日舉行，沙烏地賽事則原定於下一週進行。