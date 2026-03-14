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印度包機送回伊朗水兵遺體 德黑蘭允印度油輪通過荷莫茲海峽

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張由斯里蘭卡總統媒體部門發布的照片顯示，斯里蘭卡海軍水兵4日將一名來自遭美軍擊沉的伊朗巡防艦「德納號」受傷水兵送往醫院。美聯社
這張由斯里蘭卡總統媒體部門發布的照片顯示，斯里蘭卡海軍水兵4日將一名來自遭美軍擊沉的伊朗巡防艦「德納號」受傷水兵送往醫院。美聯社

美國以色列伊朗開戰後，印度約40%原油進口必經的荷莫茲海峽一度實質關閉。不過伊朗方面13日證實，印度船隻將被允許通行。另有兩名消息人士透露，一架由伊朗安排的包機當晚自印度南部起飛，載回部分滯留當地的伊朗水兵，以及4日遭美軍潛艦擊沉的巡防艦「德納號」（IRIS Dena）罹難者遺體。

路透報導，伊朗曾派出三艘軍艦赴印度參加演習。除被擊沉的「德納號」外，「拉萬號」（IRIS Lavan）與「布什赫爾號」（IRIS Booshehr）分別停靠印度與斯里蘭卡避險。「德納號」的32名倖存者目前仍在斯里蘭卡，「布什赫爾號」的208名船員也留在當地。

一名直接了解情況的印度官員告訴路透，伊朗的包機當天稍早自斯里蘭卡起飛，載有84名「德納號」水兵遺體，之後降落印度南部科欽（Kochi），再載上停靠印度的「拉萬號」水兵與部分滯留印度的伊朗遊客後離境。一名伊朗消息人士證實飛機已從科欽起飛，但基於安全理由拒絕透露目的地。

印度外交部未立即回應路透置評請求。斯里蘭卡衛生部、外交部與國防部亦未回應路透聯繫。斯里蘭卡海軍表示未參與相關運送與遣返行動。

此次遣返行動凸顯伊朗戰爭的區域外溢效應。伊朗多次攻擊船隻已嚴重干擾荷莫茲海峽航運。作為全球第三大石油消費國，印度近來持續與伊朗官員接觸，以確保懸掛印度旗幟或前往印度的船隻能安全通行。

據路透報導，伊朗允許兩艘懸掛印度旗幟的液化石油氣（LPG）運輸船通過荷莫茲海峽，成為封鎖行動中的罕見例外。其中，「希瓦利克號」（Shivalik）在印度海軍護送下完成通行，「南達德維號」（Nanda Devi）預計數小時內通過。印度總理莫迪率領的執政黨、印度人民黨則在社群媒體發布影片與貼文，將此形容為外交成功，並藉此為即將到來的關鍵地方選舉造勢。

伊朗駐印度大使法塔利（Mohammad Fathali）也證實印度船隻可安全通過。他13日晚間表示：「我們相信伊朗與印度是朋友，擁有共同利益與命運。我身為伊朗駐印度大使可以說，戰爭結束後，印度政府將在不同領域幫助我們。」

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