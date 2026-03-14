美軍攻擊伊朗最重要石油輸出地的軍事目標 但未針對石油出口設施

美國總統川普13日表示，美軍對伊朗在波斯灣最要緊的石油出口中心哈格島發動攻擊，「徹底摧毀每一個『軍事』目標」；並警告如果伊朗進一步阻止荷莫茲海峽運務，將攻擊島上的能源資產。伊朗90%的石油出口都經由哈格島裝船。

川普表示，美國有「無限的彈藥」，能夠「永遠」持續與伊朗戰鬥；儘管外界擔憂美國從開戰以來，已經燒掉「可用數年」的重要彈藥。

川普指出，他已指示美國中央指揮部，以哈格島的軍事設施為攻擊目標；他表示，他「選擇不要掃除石油設施」。美國與以色列在這次戰爭中並未觸及這些能源設施。

但他表示，如果伊朗「或任何其他方面」做出干擾荷莫茲海峽安全通航之事，他將重新考慮這項決定。

他並指出，美國海軍將「很快」就對通過荷莫茲海峽的船隻提供護航。他表示，「這將很快就發生」，但並未提供更多細節。對於戰爭將持續多久，川普表示「只要有需要」，就將繼續進行。他表示，「我可以告訴你。我有自己的主意，但怎麼做才好？將是只要有必要（便繼續）」。

川普並未提出時間表，但表示「我們（的進度）已比預定時間超前」；且表示美國與以色列對結束戰爭「可能」有不同的目的。

布蘭特油價13日收在每桶100美元以上，是2022年8月來首次；油價上漲壓低美股，標普500指數周線已連續3周收黑。