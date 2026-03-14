快訊

「有人會接住我嗎」28歲女玩巨型滑梯遭甩飛 墜4.6公尺慘死

曬名牌包被嗆「靠裸體賺錢還炫耀」 三上悠亞霸氣反擊：沒人能說三道四

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭狂耗數年彈藥 500億美元追加軍費面臨國會嚴審

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國中央司令部提供的照片顯示，美國海軍驅逐艦「彼德森」號（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG-121）2月28日發射一枚戰斧對地攻擊飛彈，支援「史詩怒火行動」。美聯社
美國中央司令部提供的照片顯示，美國海軍驅逐艦「彼德森」號（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG-121）2月28日發射一枚戰斧對地攻擊飛彈，支援「史詩怒火行動」。美聯社

金融時報13日引述3名知情人士指出，自美國伊朗開戰以來，川普政府已消耗掉「數年」累積的關鍵彈藥庫存，其中包括先進的「戰斧」長程巡弋飛彈，引發外界對戰爭成本不斷攀升，以及美國補充武器庫存能力的憂慮。

美軍此前在2024與2025年曾使用至少124枚戰斧飛彈攻擊葉門叛軍青年運動與伊朗核子設施。參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將2025年6月表示，對伊斯法罕一處設施的攻擊就動用超過24枚。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）估計，自2月28日戰爭爆發以來，美國在最初100小時內已發射168枚戰斧飛彈。

戰斧飛彈每枚成本約360萬美元，由美國軍火商RTX製造。美軍過去5年僅採購322枚，其中包括海軍為2026財年預定的57枚、成本約2億660萬美元，但可補充的數量可能只佔近期消耗量的一小部分。

一名知情人士透露，「戰斧飛彈的消耗量非常龐大」，美國海軍未來幾年都將承受這筆消耗帶來的壓力。另一名知情人士則表示，軍方預計在未來幾天向國會簡報戰爭中消耗的彈藥數量。

五角大廈本週稍早告訴參議員，戰爭最初6天空襲行動的成本已超過110億美元，其中絕大多數為彈藥支出，並預計在未來幾天向白宮與國會正式提出追加軍事預算的請求，金額可能高達500億美元。此舉勢必在國會引發激烈的預算攻防，也可能進一步暴露部分議員對政府決策日益加深的不安。

負責批准聯邦預算的參議院撥款委員會共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）警告，如果白宮期待國會開出「空白支票」，勢必引發反彈，五角大廈必須「與國會充分溝通」。她說：「你們必須在我們要求時提供資訊與合理理由，別把國會的角色當成只是負責開支票。」

曾任海軍戰鬥機飛行員的民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）接受MS Now採訪時表示，美軍發射的每一發愛國者與薩德攔截飛彈都價值數百萬美元，而伊朗卻在發射廉價無人機，「這樣根本划不來」。

美國海軍 彈藥 伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

荷莫茲海峽停運 油國損失151億美元營收

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

不缺彈藥！美國對伊朗「持久攻勢」信心滿滿 分析人士：彈藥儲備隱憂浮現

相關新聞

美軍KC-135才墜毀 又傳伊朗襲擊沙國基地致5架加油機受損

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，伊朗持續對中東各地美軍基地的部隊與軍事裝備發動攻擊作為報復。華爾街日報13日引述2名美國官員報導，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）近日遇襲，停放在基地內的5架美國空軍加油機受損。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

美伊戰爭狂耗數年彈藥 500億美元追加軍費面臨國會嚴審

金融時報13日引述3名知情人士指出，自美國與伊朗開戰以來，川普政府已消耗掉「數年」累積的關鍵彈藥庫存，其中包括先進的「戰斧」長程巡弋飛彈，引發外界對戰爭成本不斷攀升，以及美國補充武器庫存能力的憂慮。

油輪想過荷莫茲海峽？CNN：伊朗擬要求石油改用「人民幣」交易

CNN報導，一名伊朗資深官員透露，伊朗正考慮允許有限數量的油輪通過荷莫茲海峽，條件是這些石油貨物必須以人民幣進行交易。

川普：美軍摧毀哈格島軍事目標 伊朗若干擾荷莫茲就打石油設施

美國總統川普13日在真實社群發文表示，他已指示美國中央司令部執行「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」，並稱已徹底摧毀伊朗「王冠上的明珠」哈格島（Kharg Island）上的所有軍事目標。

接班神隱…伊朗新領袖 傳昏迷截肢

華爾街日報十二日報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴同日首度發聲，但仍未公開露面，引發外界對他身體狀況的揣測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。