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美軍KC-135才墜毀 又傳伊朗襲擊沙國基地致5架加油機受損
美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，伊朗持續對中東各地美軍基地的部隊與軍事裝備發動攻擊作為報復。華爾街日報13日引述2名美國官員報導，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）近日遇襲，停放在基地內的5架美國空軍加油機受損。
官員表示，伊朗近日對蘇丹王子空軍基地發動飛彈攻擊時，停放在基地內的這些加油機受到波及而受損。其中一名官員透露，5架加油機雖然受損，但未被完全摧毀，目前正進行維修；攻擊也未造成人員死亡。
美國中央司令部拒絕回應。
這起事件使美軍在近期衝突中受損或被摧毀的空軍加油機總數至少達到7架。此前，美軍12日才發生2架KC-135加油機空中相撞事故，其中一架墜毀，機上6人全部罹難；另一架涉事加油機雖成功飛返以色列降落，但網路流傳的照片顯示垂直尾翼頂部嚴重受損。
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