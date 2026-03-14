快訊

經典賽／南韓單局用4投壓不住！多明尼加前5局沒靠全壘打7：0領先

KC-135才墜毀！又傳伊朗襲擊沙國基地「美軍5架加油機」遭擊中

新手機開賣就特價！蘋果iPhone 17e砍1010元 三星S26 Ultra省6千元

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍KC-135才墜毀 又傳伊朗襲擊沙國基地致5架加油機受損

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地2月2日衛星影像，可見到停放著C-5與C-17運輸機，以及其他不明機型飛機。路透
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地2月2日衛星影像，可見到停放著C-5與C-17運輸機，以及其他不明機型飛機。路透

美國伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，伊朗持續對中東各地美軍基地的部隊與軍事裝備發動攻擊作為報復。華爾街日報13日引述2名美國官員報導，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）近日遇襲，停放在基地內的5架美國空軍加油機受損。

官員表示，伊朗近日對蘇丹王子空軍基地發動飛彈攻擊時，停放在基地內的這些加油機受到波及而受損。其中一名官員透露，5架加油機雖然受損，但未被完全摧毀，目前正進行維修；攻擊也未造成人員死亡。

美國中央司令部拒絕回應。

這起事件使美軍在近期衝突中受損或被摧毀的空軍加油機總數至少達到7架。此前，美軍12日才發生2架KC-135加油機空中相撞事故，其中一架墜毀，機上6人全部罹難；另一架涉事加油機雖成功飛返以色列降落，但網路流傳的照片顯示垂直尾翼頂部嚴重受損。

以色列 美軍基地 伊朗 美國 空軍

延伸閱讀

美軍空中加油機墜毀伊拉克！4人已證實死亡 美防部：非遭炮火擊落

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

美伊戰爭第13天》法軍首傳陣亡 最新發展一次看

美軍加油機墜毀排除敵火 親伊朗武裝組織卻宣稱擊落

相關新聞

美軍KC-135才墜毀 又傳伊朗襲擊沙國基地致5架加油機受損

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，伊朗持續對中東各地美軍基地的部隊與軍事裝備發動攻擊作為報復。華爾街日報13日引述2名美國官員報導，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）近日遇襲，停放在基地內的5架美國空軍加油機受損。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

油輪想過荷莫茲海峽？CNN：伊朗擬要求石油改用「人民幣」交易

CNN報導，一名伊朗資深官員透露，伊朗正考慮允許有限數量的油輪通過荷莫茲海峽，條件是這些石油貨物必須以人民幣進行交易。

川普：美軍摧毀哈格島軍事目標 伊朗若干擾荷莫茲就打石油設施

美國總統川普13日在真實社群發文表示，他已指示美國中央司令部執行「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」，並稱已徹底摧毀伊朗「王冠上的明珠」哈格島（Kharg Island）上的所有軍事目標。

接班神隱…伊朗新領袖 傳昏迷截肢

華爾街日報十二日報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴同日首度發聲，但仍未公開露面，引發外界對他身體狀況的揣測。

專家分析：美伊戰爭無法類比台海 不對稱戰力助強化嚇阻

美以聯手攻打伊朗，引起「今日伊朗、明日台灣」的議論。美專家今天分析，將美伊戰爭類比潛在的台海衝突並不恰當，台海爭議並非單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。