美軍KC-135才墜毀 又傳伊朗襲擊沙國基地致5架加油機受損

美國總統川普13日在真實社群發文表示，他已指示美國中央司令部執行「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」，並稱已徹底摧毀伊朗「王冠上的明珠」哈格島（Kharg Island）上的所有軍事目標。

2026-03-14 07:22