專家分析：美伊戰爭無法類比台海 不對稱戰力助強化嚇阻

美以聯手攻打伊朗，引起「今日伊朗、明日台灣」的議論。美專家今天分析，將美伊戰爭類比潛在的台海衝突並不恰當，台海爭議並非單純軍事問題，中東衝突不會對台灣有直接影響，而強大的不對稱防禦態勢有助台灣增強嚇阻。

美軍1月抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，2月底與以色列聯手對伊朗展開攻擊，造成伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等領導高層喪命。這場中東戰爭持續至今，網路出現不少「今日伊朗、明日台灣」的議論。

●習近平對台決策不因中東衝突而改變 台海非單純軍事問題

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（TheGerman Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，除了中國人民解放軍會研究所有外國戰爭並從中汲取經驗之外，她不認為這些衝突對台灣有直接影響。

她指出，中國國家主席習近平對台灣的決策考量，「不太可能因目前中東持續進行的衝突而有所改變」。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）受訪也說，將美伊戰爭類比潛在的台海衝突並不恰當。

卜睿哲分析，伊朗問題基本上是純軍事性的，但台海爭議並非單純的軍事問題。台海議題是帶有軍事層面的「複雜政治爭議」，中國仍抱持透過非軍事手段達成其政治目標的希望，其中包括2016年以來持續對台進行「非暴力脅迫」。

另一方面，他指出，台灣將於2028年舉行總統大選，目前無法預知選舉結果，「但不能排除國民黨勝選的可能性，那將會重新形塑兩岸關係」。

不僅如此，卜睿哲表示，就區域層面而言，遜尼派的海灣國家樂見美、以重挫什葉派的伊朗；然而，「解放軍若對台發動攻勢，我相信東亞其他國家會感到不快。」

●伊朗及俄烏戰爭證明 不對稱防禦有助強化嚇阻

美國喬治梅森大學（George Mason University）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）受訪指出，美國總統川普（Donald Trump）迅速且果斷對伊朗、委內瑞拉動武，顯示了「若習近平認為美國可能防衛台灣的訊號只是虛張聲勢，那將是愚蠢的想法」。不過，若美軍對伊朗的軍事行動未能達成目標，華府的可信度也可能因此受損。

馬杜洛及哈米尼都被視為北京盟友。洪澤克表示，美國在委內瑞拉後，接著對伊朗政權動手，「在某種程度上孤立了中國」。

長期關注台灣議題的洪澤克指出，由伊朗戰爭、俄烏戰爭可看到強有力的證明：強大的不對稱防禦態勢可增強嚇阻及防衛。

他觀察，美國確實很快就斬首伊朗領袖並摧毀其海、空資產，但多數專家認為，伊朗短時間內不會放棄反擊，這很大程度上是因為伊朗重金投資不對稱態勢，著重大量小型、廉價的武器等因素，特別是無人機和水雷。

他分析，這讓美軍無法快速取勝並被迫考慮動用地面部隊。

洪澤克指出，若台灣能建立類似的防禦態勢，也將對北京帶來同樣挑戰，讓「快速且輕鬆的空權勝利」變得不可能。最理想的情況是，因為沒有快速取勝的道路，習近平可能會決定繼續推遲決策，而最壞的情況則是，如果無法嚇阻習近平，也能為美國和其他夥伴爭取反應的時間。